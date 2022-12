Pellicini: “Sì a legge sull’elezione diretta del presidente della Provincia”

Da ente di secondo livello, con i componenti eletti attraverso procedure elettorali “mediate”, a ente che torna ad avere un rapporto diretto col corpo elettorale, gli elettori.

La Provincia, oggetto di riforma oramai alcuni anni fa (vedi Legge Delrio) tornerà ad essere ente coi rappresentanti nominati direttamente dai cittadini? La proposta è sul tavolo dell’organo legislativo, e Andrea Pellicini, ex sindaco di Luino e oggi deputato a Montecitorio è uno dei firmatari di un progetto di legge che vuole rinnovare questo ente.

«Oggi ho cofirmato un progetto di legge dell’Onorevole Salvatore Caiata di FdI per il ripristino dell’elezione diretta del presidente della Provincia e del Consiglio provinciale. Va cambiata assolutamente la legge Delrio che ha messo in seria difficoltà, anzi ha quasi devastato, le Province, diventate capro espiatorio di tutti i problemi della pubblica amministrazione», afferma Pellicini.

«Ho avuto l’onore di lavorare presso la Provincia di Varese per otto anni (nella foto, da assessore all’Istruzione) e mezzo come assessore al lavoro, formazione professionale e istruzione con i Presidenti Reguzzoni e Galli. Ho avuto a che fare con un ambiente sano, costituito da dirigenti, funzionari e dipendenti di primo livello», continua Pellicini.

«In quegli anni abbiamo dato vita a progetti di grande importanza come la diga sul fiume Olona, la realizzazione di scuole moderne e la cura del territorio, investendo moltissimo sulle politiche attive del lavoro, con lungimiranza rispetto all’importanza che oggi hanno assunto.

Non si possono fare queste cose senza risorse e soprattutto senza una forte spinta del popolo, cui spetta sempre l’esercizio del potere democratico. Si ritorni pertanto all’elezione diretta», conclude Andrea Pellicini dalla Camera dei Deputati.