Perdita in zona viale Aguggiari, rischio di sospensione dell’acqua a Varese

Rischio di mancanza d’acqua in una ampia zona di Varese nella giornata del 27 dicembre.

Lereti ha infatti in corso di esecuzione un intervento di riparazione di perdita idrica lungo la rete di Viale Aguggiari.

Per poter effettuare la riparazione, la società dovrà procedere al sezionamento della rete distributrice nella zona, attività che potrà comportare la sospensione dell’erogazione idrica in una lunga lista di vie. Le opere saranno comunque concluse entro la sera del 27, secondo quanto dichiara LeReti stessa.

LE VIE INTERESSATE

via Montello

via Cardinal Federico

via Crespi

via Lanfranco Da Ligurno

via Crotti

via Aguggiari

via Dei Carantani

via Nuvolone

via Mantegna

via Cimabue

via Veronese

via Botticelli

via Bernini

via Castiglioni

via Isonzo

via Palladio

via Masaccio

via Ponti

piazza Litta

via Paisiello

via Masolino da Panicale

via Walder

via Mozzoni

via Morazzone

via Baroffio

via Reni

via Bonini

vicolo Torelli

via Montorfano

via Pagliano

via Giovannini

via Biumi

via Cadolini

via Borgognone