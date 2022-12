Il pieno verde targato “acinque”: in centro a Varese la prima colonnina di ricarica

L’auto che si muove due volte senza consumare: il motore elettrico non produce emissioni di Co2, e l’energia è prodotta da energia rinnovabile. Ma attenzione: la ricarica targata “acinque” inaugurata venerdì mattina in via San Michele Arcangelo a un passo da piazza Repubblica, cuore di Varese, non servirà solo alle auto bensì anche alle bici elettriche diventate anche nel capoluogo prealpino valido sistema di trasporto individuale. Alla presenza del vertici aziendali, e dei rappresentanti dell’amministrazione – Davide Galimberti e assessore Andrea Civati – la nuova colonnina è stata svelata, nella sua semplicità di impiego, attraverso una “app“ che permette di pagare, ma ancora prima di verificare se altri veicoli sono in ricarica.

L’impianto eroga rifornimenti a 22 e 50 Kw e la colonnina appena inaugurata è la prima di 15 (10 da 22 e 5 da 50 Kw) che verranno installate prossimamente dall’azienda e che completerà l’offerta cittadina di una trentina di postazioni. Per Iacopo Picate Ad “cinque innovazione“, questo impianto rappresenta il «valore aggiunto che vogliamo dare a tutti i territori in cui siamo presenti». Un risultato che piace all’amministrazione: per Davide Galimberti si tratta della direzione giusta da intraprendere, «una scelta che la città ha intrapreso da tempo» e dello stesso avviso anche l’assessore alla Mobilità Andrea Civati che ha parlato di un sistema valido per abbattere le emissioni.

La rete sarà completata nei primi mesi del 2023, con progressiva attivazione delle stazioni di ricarica, tutte alimentate ad energia 100% rinnovabile, spiegano dall’azienda.

L’investimento rientra nelle politiche green della multiutility locale. «L’obiettivo – ha sottolineato Giovanni Chighine (Acinque Tecnologie) – è quello di portare valore al territorio a beneficio delle comunità locali e dello sviluppo sostenibile. La mobilità elettrica è accompagnata da una domanda crescente in linea con l’evoluzione dell’industria automobilistica e le aspettative in materia di tutela ambientale con una rilevante riduzione delle emissioni atmosferiche”.

Il gruppo acinque ha già realizzato reti di ricarica per auto e biciclette nei territori di Lecco, Sondrio, Como e Monza e ha messo a disposizione altre infrastrutture per e-bike nell’area transfrontaliera fra la provincia di Varese e la Svizzera.

Gli impianti saranno a disposizione 7 giorni su sette e 24 ore su 24, con un servizio di assistenza disponibile su diversi canali: telefono, email, app.

L’utilizzo è semplice: la ricarica può essere effettuata direttamente alla colonnina con pagamento diretto oppure tramite l’app Evway.