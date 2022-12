Pienone per la cena del sessantesimo anniversario dell’ordine degli architetti di Varese

Un successo oltre le aspettative per la cena di Natale dell’Ordine degli Architetti, quest’anno in edizione speciale per il 60esimo anniversario di questa realtà.

Galleria fotografica Al Golf Club di Luvinate la cena per il 60esimo anniversario dell’Ordine degli Architetti 4 di 6

Gli ospiti che si sono presentati sono stati ben 220, molto più del numero di prenotazioni iniziali di 150: un successo che ha reso necessario occupare anche quasi tutte le altre sale della pur accogliente struttura del Golf Club di Luvinate. La serata ha visto anche le tradizionali premiazioni per i giovani iscritti e per gli architetti iscritti all’ordine da 40 e 60 anni.

Tra i premiati per i 40 anni di iscrizione all’ordine c’è stata anche la presidente Elena Brusa Pasquè. Per i 60 anni di Carlo Moretti, presente in sala, c’è stata una sorpresa in più: una video intervista sulla sua carriera, realizzata dalla commissione giovani dell’Ordine.

TUTTI I PREMI CONSEGNATI DALL’ORDINE DEGLI ARCHITETTI

TIMBRO IN ARGENTO AI NEO ISCRITTI

Alexy Cristiana

Bina Giulia

Boffi Isacco Francesco

Callegari Daniele

Carnelli Giulio

Colombo Cristina Federica

Di Marino Alessandro

Dobrowolski Robert

Favaretto Riccardo Maria

Guerriero Giulia

Hamciuc Agata Gabriela

Ienopoli Federica

Introini Veronica

Lentini Giorgia

Negri Eleonora

Pigionatti Emanuele

Redolfi Francesco Carlo

Rodriguez Catvajal Daniel Enrique

Senni Guidotti Magnani Francesco Carlo

40 ANNI DI ISCRIZIONE ALL’ORDINE

Brusa Pasqué Elena

Giani Teodolinda

Rizzotto Sauro

Roncaglioni Marco

Tenti Giordano

60 DI ISCRIZIONE ALL’ORDINE:

Moretti Carlo (presente in sala)

Cazzola Ovidio (assente)

Introini Vittorio (assente)