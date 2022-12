Pierozzi e Caprile a Coverciano: salgono tre gli ex della Pro Patria “in azzurro” sotto Mancini

Due ex tigrotti in azzurro. Per lo stage che si terrà da martedì 20 a giovedì 22 dicembre a Coverciano il ct della Nazionale di calcio Roberto Mancini ha diramato la lista di convocati nella quale rientrano due dei giocatori più apprezzati e applauditi con la casacca della Pro Patria la scorsa stagione a Busto Arsizio: il portiere Elia Caprile (già esordiente con la maglia dell’Under 21) e il centrocampista Niccolò Pierozzi.

Dopo la buona annata lo scorso anno in Serie C, in cui i due hanno attirato l’attenzione di diverse società trai Cadetti, l’estremo difensore, che oggi protegge la porta del Bari, e l’esterno della Reggina sono stati infatti chiamati al salto di categoria in Serie B, dove hanno continuato a mantenere elevati gli standard delle prestazioni, meritevoli della chiamata del commissario tecnico e del suo staff.

Il programma dello stage del Centro Federale azzurro prevede che da martedì a mercoledì mattina si raduneranno i calciatori di Serie B, in modo che possano tornare a disposizione dei rispettivi club sei giorni prima delle gare della 19ª giornata di campionato in programma lunedì 26 dicembre, mentre mercoledì pomeriggio e giovedì mattina sarà la volta dei calciatori tesserati per società di Serie A e che militano all’estero.

“Il nostro orgoglio – commenta la società di Via Ca’ Bianca – Dalla Pro Patria alla Nazionale: salgono a tre i giocatori in nazionale in due anni”. Il “terzo” menzionato nel post della Pro Patria, ovviamente, è Federico Gatti, difensore che lo scorso giugno aveva fatto parte della Nazionale Italiana per l’amichevole contro l’Inghilterra qualche settimana prima di partire per il ritiro con la Juventus.