Pnrr, Varese attiva i bandi per la nuova mensa della primaria don Bosco e per il nido Le Costellazioni

Dopo l’attivazione del bando per il nuovo Polo scolastico sportivo della Don Rimoldi, primo bando per la realizzazione di lavori del Pnrr attivato sul territorio varesino, sono stati pubblicati i bandi per l’aggiudicazione lavori di altri due progetti per i quali l’amministrazione ha ottenuto il finanziamento dai fondi PNRR.

Si tratta della realizzazione della nuova mensa scolastica nella primaria Don Bosco, per un importo totale di circa 350 mila euro. Il bando, a procedura aperta, prevede che i soggetti interessati possano presentare le offerte entro l’uno febbraio 2023 alle ore 12.00. É inoltre aperto il bando per aggiudicare i lavori di riqualificazione funzionale dell’asilo nido Le Costellazioni di Giubiano. Il valore complessivo dell’opera è di un milione di euro; il termine per la presentazione delle offerte è fissato è per il 30 gennaio 2023.

Sugli aggiudicatari di questi bandi verranno svolti i controlli e le opportune verifiche da parte della Guardia di Finanza, come previsto in base al protocollo siglato con l’amministrazione per garantire il pieno rispetto dei principi di legalità, trasparenza ed efficienza nella gestione degli investimenti legati al PNRR.

Tutti i dettagli relativi ai bandi sono sul sito del Comune di Varese.