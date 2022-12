Poker dei Mastini Varese al Valpellice: mille in festa per il secondo posto

Accompagnati dai quasi mille spettatori della Acinque Ice Arena i Mastini Varese continuano la loro corsa ai vertici della IHL: con il 4-2 inflitto al Valpellice i gialloneri centrano la quinta vittoria consecutiva, la nona nelle ultime dieci partite e raggiungono il secondo posto in classifica dietro al Caldaro e a pari merito con il Pergine.

Prosegue, quindi, il magic moment della squadra di Claude Deveze anche in un appuntamento – quello contro i Bulldogs – che nascondeva più di una insidia e che effettivamente non è stato semplice nonostante la gran mole di occasioni create da Vanetti e compagni. Ai punti, in realtà, non c’è stata storia nel senso che il Varese ha legittimato a più riprese la propria superiorità tecnica e fisica sul ghiaccio, ma le prodezze dell’ex Basraoui hanno tenuto la Valpe in corsa costringendo i padroni di casa a tenere alta la concentrazione sino alla sirena.

Ottima, comunque, nel complesso la prova dei Mastini pur non concretissimi sotto porta – mancava uno stoccatore d’eccezione come Marcello Borghi: prima delle due giornate di squalifica – e buon approccio per il derby con il Como di sabato (18,30). I lariani al contrario sono stati crivellati di colpi dal Pergine a Casate e saranno senz’altro un avversario pericoloso.

Ma questo Varese non deve avere timore di alcun avversario in questa categoria come dimostrano i 30 punti incamerati fino a questo punto: ne mancano due per la qualificazione automatica ai playoff. Un atto che appare dovuto davanti a un palaghiaccio pieno e appassionato, con tanti mondi che si stringono attorno al Mastino a partire dagli altri sport: in tribuna, stavolta, una folta rappresentanza del Rugby Varese e i due Openjobmetis Ferrero e Brown, anche per loro il pieno di applausi.

LA PARTITA

È un terzo in crescendo quello disputato dai Mastini in apertura e concluso sul 2-0, risultato che sarebbe potuto essere molto maggiore per il numero di occasioni create. Tilaro testa subito i riflessi di Basraoui mentre Drolet centra il palo dopo appena 2′. La Valpe, scampato il primo pericolo, impegna Perla un paio di volte ma dalla metà del terzo in poi è show giallonero. Basraoui (11′) è miracoloso su Cordiano e Tilaro, viene graziato da Drolet ma non può nulla su Raimondi che arriva in velocità, aggira la porta e infila il disco accanto al palo. Anche il raddoppio è preceduto da tre tentativo sfumati: il gol lo segna Franchini paradossalmente nell’unica occasione poco spettacolare, insaccando da posizione ravvicinata. Nell’ultimo minuto Cordiano e F. Salvai si spintonano e sono i primi puniti del match.

Al rientro i Mastini riportano sul ghiaccio la stessa intensità e dopo 2′ passano di nuovo con una gran rete di Tilaro che taglia davanti alla porta e fa passare il disco nell’unica fessura sotto al gambale di Basraoui. Un powerplay giocato con troppa sufficienza e una penalità a Belloni però scuotono la Valpe: con l’uomo in più i piemontesi accorciano con Cordin al 26′ e poi sfiorano il secondo gol con Dei Poli che davanti alla porta non riesce a deviare. A complicare la vita arriva un 2+2 a Piroso ma questa volta il penalty killing funziona e per poco Drolet non beffa la Valpe. Sul finire del terzo Schina impegna Basraoui dalla media, Salvai sfiora il palo e infine Drolet firma il poker giallonero su assist di Michael Mazzacane.

Una penalità per proteste a Drolet (decisione che fa infuriare Deveze) apre l’ultimo drittel senza però conseguenze. Sfumato il rischio i Mastini attaccano e vanno vicini al gol con Schina ma su un ribaltamento di fronte i Bulldogs trovano il 4-2 con una rete improvvisa di Tommaso Salvai con 13′ da giocare. Basraoui si esalta su un tocco all’indietro di Cordiano poi passano diversi minuti di tensione senza che capitino eventi particolari. Quando però il Varese sembra aver addomesticato la partita arriva una contestata penalità a Franchini a mettere pepe sul finale di gara. Nei minuti con l’uomo in meno però i Mastini sfiorano il gol con Piccinelli (ancora Basraoui ottimo) e congelano il risultato finale: 4-2 con i 957 di via Albani tutti in piedi a festeggiare e gioire.

MASTINI VARESE – VALPELLICE BULLDOGS 4-2

(2-0; 2-1; 0-1) MARCATORI: 12.38 Raimondi (MV – Perla, Schina), 17.24 Franchini (MV – Bertin, Desauteles); 22.02 Tilaro (MV – Desauteles), 26.05 Cordin (VB – F. Salvai), 39.47 Drolet (MV – M. Mazzacane, Franchini); 47.02 T. Salvai (VB – Payra)

VARESE: Perla (Della Santa); Schina, Bertin, Desauteles, Piccinelli, E. Mazzacane, Belloni; Raimondi, Piroso, Vanetti, M. Mazzacane, Franchini, Drolet, Allevato, Cordiano, Tilaro, Privitera, Odoni, P. Borghi. All. Deveze.

ARBITRI: Lottaroli e Tirelli (Cusin e Zen).

NOTE. Penalità: MV 12′, VB 4′. Superiorità: MV 0-1, VB 1-4. Spettatori: 957.

IHL (14a giornata)

RISULTATI: Caldaro – Appiano 2-0; Como – Pergine 2-7; Alleghe – Valdifiemme 0-6; Bressanone – Dobbiaco 3-6; VARESE – Valpellice 4-2.

CLASSIFICA: Caldaro 33; VARESE, Pergine 30; Appiano, Dobbiaco 29; Valdifiemme 20; Como, Bressanone 15; Valpellice 9; Alleghe 0.