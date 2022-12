Polizia Locale, punto della situazione sulla convenzione tra Comerio, Luvinate e Gavirate

Oggi, sabato 17 dicembre, i sindaci di Comerio e Luvinate Michele Ballarini e Alessandro Boriani ed il vicesindaco di Gavirate Massimo Parola, con il Comandante della Polizia Locale Natale Di Marco, hanno fatto il punto della situazione sulla Convenzione di Polizia Locale in essere tra rispettivi Comuni.

Incontro proficuo anche per tracciare le linee guida per il 2023. Grande unità di intenti e spirito di collaborazione hanno caratterizzato l’incontro. L’occasione è stata propizia anche per “battezzare” il nuovo mezzo a disposizione grazie al contributo di Regione Lombardia.