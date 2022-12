Il Ponte del Sorriso dona un ecografo all’avanguardia alla pediatria di Varese

La Fondazione Il Ponte del Sorriso Onlus ha donato alla pediatria dell’Ospedale Filippo Del Ponte un ecografo all’avanguardia sia dal punto di vista tecnologico, in quanto dispone di un doppler ultrasensibile per lo studio di flussi sanguigni a bassa velocità (DFI), sia dal punto di vista funzionale, offrendo una risoluzione grafica molto più accurata e una modalità di utilizzo più intuitiva.

Inoltre, il Ponte del Sorriso ha corredato l’ecografo di numerose tipologie di sonde che permettono di poter visitare sia neonati, sia adolescenti e ragazzi, sempre con la medesima accuratezza. Sonde diverse consentono, infatti, di esplorare con precisione tutti i distretti corporei, encefalo, collo, torace, addome, pelvi, cute e sottocute, così da poter ottenere dettagli rilevanti per la diagnosi della maggior parte delle patologie pediatriche.

«Sensibilità e precisione delle apparecchiature sono importanti per poter garantire diagnosi sempre più precoci e puntuali – ha sottolineato Emanuela Crivellaro, Presidente del Il Ponte del Sorriso – Se poi aggiungiamo la possibilità di non spostare i bambini per gli esami, evitando così di creare in loro ansia e paura, si può facilmente comprendere quanto questa donazione sia perfettamente in linea con il nostro scopo sociale di coniugare le inevitabili pratiche sanitarie, a cui un bambino deve essere sottoposto, con l’attenzione necessaria affinché il piccolo possa affrontarle con serenità».

«Il Ponte del Sorriso Onlus è una realtà preziosa che – tiene a commentare ringraziando il Direttore Sanitario di ASST Sette Laghi, Dottor Lorenzo Maffioli – con le iniziative che costantemente organizza, contribuisce alla raccolta di risorse e a consolidare il rapporto di fiducia e affetto tra l’ASST Sette Laghi ed il territorio, a partire dalle famiglie dei piccoli pazienti».

«La donazione de Il Ponte del Sorriso, ancora una volta, è fondamentale perché i nostri reparti siano all’avanguardia con le più recenti tecnologie diagnostiche – chiosa il Direttore della Pediatria e Neonatologia di ASST Sette Laghi, il Prof. Massimo Agosti – Alla Fondazione e a tutti i suoi sostenitori va il nostro ringraziamento, anche da parte di tutti i pazienti e delle loro famiglie».