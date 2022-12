A Porto Ceresio tanti presepi in Sala Luraschi e per le vie del paese

Sabato 18 dicembre alle 16,30 in Sala Luraschi si inaugura la 16esima edizione della Mostra dei presepi e apre la passeggiata con tante natività da scoprire per le vie del borgo

Porto Ceresio anche quest’anno sarà una meta imperdibile per tutti gli appassionati del presepio.

Domenica 18 dicembre, alle 16,30 in Sala Luraschi, si inaugura la 16esima edizione della Mostra dei presepi e in contemporanea apre la sesta edizione della Passeggiata dei presepi, un suggestivo percorso sul lungolago e nelle vie del borgo che porta alla scoperta di tante rappresentazioni della Natività, allestite da associazioni, commercianti e cittadini.

Entrambe potranno essere visitate fino all’8 gennaio. La mostra sarà aperta dalle 14.30 alle 17.30 tutti i giorni feriali e nei festivi dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18. Chiusura solo nella giornata di Natale e la mattina del 1° gennaio, mentre per quanto riguarda la passeggiata il percorso è visitabile in qualunque orario. La mappa per cercare i presepi è disponibile in Sala Luraschi negli orari di apertura oppure si può scaricare dalla pagina Facebook della mostra , su Instagram oppure attraverso la app My Porto Ceresio.

Venerdì 30 dicembre alle 15 gli organiuzzatori della mostra _ Pro loco, Comune, Biblioteca e parrocchia di Porto Ceresio – propongono per tutti i bambini una lettura animata sul tema del Natale con un divertente laboratorio.

Per informazioni e prenotazioni gruppi con accoglienza ed animazione chiamare il numero 340 08 87 539 (Elena) oppure scrivere una mail a presepi.porto@gmail.com