Il Prefetto di Varese in visita alle forze dell’ordine, ai carceri e ai vigili del fuoco

Il Prefetto di Varese Salvatore Pasquariello – nell’ottica di ringraziare ulteriormente per l’impegno, la professionalità e il valore i loro Vertici e tutte le donne e tutti gli uomini che vi lavorano e attestare nei loro confronti la massima vicinanza sua e del Governo che egli rappresenta in questa provincia – si è recato in visita presso gli uffici della Questura (29 settembre), del Comando Provinciale dei Carabinieri (13 ottobre), della Guardia di Finanza (19 ottobre), dei Vigili del Fuoco (26 ottobre) e al carcere di Varese (13 dicembre); a metà gennaio 2023 è in programma la visita al carcere di Busto Arsizio.

“La stima reciproca e la collaborazione interisituzionale tra la Prefettura e le Forze dell’Ordine si sono esplicitate e consolidate in un costante rapporto, non soltanto nell’ambito dei Comitati provinciali per l’ordine e la sicurezza pubblica che si riuniscono a cadenza settimanale”.

Il Prefetto ha elogiato la professionalità e l’umanità delle donne e degli uomini delle Forze di polizia nell’affrontare innumerevoli prove, molte delle quali estremamente impegnative; essi rappresentano, infatti, una risorsa preziosa per affrontare efficacemente le sfide del futuro, con competenza ed equilibrio.

Nel rispetto dei valori costituzionali e dei diritti di tutti i cittadini, le Forze dell’Ordine, coordinandosi con la Prefettura e tra loro in maniera proficua, hanno costruito un’efficace cornice di sicurezza in questa provincia.

In un contesto in cui il concetto di sicurezza è costantemente in mutamento,

– la Polizia di Stato, nell’attuare la propria funzione di promozione e tutela dei diritti, ha saputo costantemente interpretare un ruolo di garanzia;

– l’Arma dei Carabinieri, per la sua funzione di prossimità alle comunità locali e soprattutto ai Comuni di piccole dimensioni, ha assicurato una costante presenza delle Istituzioni sul territorio;

– la Guardia di Finanza, oltre a svolgere la sua competenza specialistica, non ha mancato di fornire, in qualsiasi contesto, il proprio qualificato supporto alla Prefettura e alle altre Forze dell’Ordine;

– la Polizia penitenziaria, nel governo del complesso sistema della sicurezza e del recupero sociale dei detenuti, ha saputo affrontare con professionalità le inedite difficoltà nella gestione degli Istituti penitenziari nel corso della pandemia.

La stima reciproca e la collaborazione interistuzionale si sono esplicitate e consolidate anche tra la Prefettura e i Vigili del fuoco in un costante rapporto, non solo nella redazione e/o aggiornamento delle pianificazioni di protezione civile e nell’ambito di svariate esercitazioni e di tutte le situazioni di emergenza che hanno comportato rischi per l’incolumità pubblica.

Un ringraziamento particolare il Prefetto ha dunque rivolto ai Vigili del Fuoco, professionisti dell’emergenza e del soccorso pubblico, dotati di eccellente preparazione e capacità operativa, e che ogni giorno profondono il massimo impegno per adempiere la propria missione di salvaguardia della vita umana, dell’incolumità pubblica e dell’integrità dell’ambiente.

Pertanto, ritenendo di interpretare anche i sentimenti di tutti i cittadini della provincia di Varese, il Prefetto ha ringraziato il Questore, i Comandanti provinciali dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e dei Vigili del fuoco, il Direttore e il Comandante della Polizia Penitenziaria della casa circondariale di Varese, e, per il loro tramite, tutte le persone che lavorano nei rispettivi uffici, evidenziando che si continuerà ad operare insieme, in stretto coordinamento, con l’obiettivo di creare sempre più efficaci sinergie, con il fine ultimo di assicurare la sicurezza e la coesione sociale.