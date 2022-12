Premi solidarietà e bontà 2022 dell’U.N.C.I. Varese, tutti i premiati

Mercoledì sera Villa Cagnola a Gazzada ha ospitato l’ottava edizione del Premio Bontà e Solidarietà di U.N.C.I. – Unione Nazionale Cavalieri d’Italia sezione Varese. Alla Presenza di Emanuele Monti, Presidente della Commissione Sanità di Regione Lombardia e del già ministro dell’Istruzione e neo Ufficiale, Marco Bussetti, il presidente provinciale Cav. Danilo Francesco Guerini Rocco ha assegnato due premi bontà e tre premi solidarietà per l’anno 2022.

Impeccabile la cerimonia che ha consentito ai presenti di ascoltare dalla viva voce dei premiati il tanto ed il bene fatto e in programma. Il Cav. Giancarla Mantegazza ha letto le motivazioni.

Premio Bontà

Casa di Paolo-Varese: ” Associazione che ha saputo attraverso il dono della bontà prodigarsi per gli altri trasformando un singolo dolore in molteplici sorrisi”.

ASDA-Speranza – Busto Arsizio: ” Il termine bontà applicato al quotidiano con il sostegno e l’inserimento di persone svantaggiate nella società attraverso l’indipendenza del lavoro”.

Premio solidarietà

Marco Polli: ” Concertista internazionale, organo e pianoforte, artista a 360 gradi ha donato pensieri felici organizzando concerti solidali per non far pesare le difficoltà della vita che hanno colpito molti. Sicuramente un esempio di grande valore cavalleresco”.

Banco Solidarietà Alimentare Nonsolopane di Varese: “Cosa è più solidale di raccogliere, organizzare e distribuire derrate alimentari non deperibili a persone indigenti che risiedono nella provincia di Varese”.

Raffaele Baroffio: ” Cardiologo, giornalista, scrittore, con le sue opere ha sviluppato un intenso rapporto di solidarietà attraverso la cultura con il territorio. Forte la capacità di fare rete coinvolgendo nello sforzo solidaristico le realtà del territorio”.

Consegnate anche le tessere ai nuovi iscritti tra cui spicca il presidente di A.N.C. Varese Ten. Leonardi, il geometra Manfroi e lo stesso Bussetti. La parte conviviale ha consentito gli interventi dei presidenti delle sezioni di Milano, Cav. Angelo Mocchetti, di Monza e Brianza, Cav. Alessio Varisco, e del rappresentante di A.N.P.S. Cav. Scuncia. Il premio solidarietà Marco Polli ha poi estasiato con la sua musica.

Il presidente Guerini ha concluso sollecitando tutti nel fornire nominativi di persone e/o associazioni meritevoli del premio, dell’affiliazione e della segnalazione per i riconoscimenti O.M.R.I..