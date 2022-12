Il “Premio Ravasi” ad Anna Sculli. Il Coni Varese ricorda anche Bruno Arena

È Anna Sculli la personalità insignita del “Premio Ravasi” 2022, il riconoscimento assegnato annualmente dal Coni Varese all’interno della consueta cerimonia di consegna delle onorificenze sportive a dirigenti ed atleti della provincia. Sculli è una pioniera dello sport paralimpico varesino, con una particolare attenzione verso le persone con disabilità intellettiva che ha supportato anche per il loro inserimento nel mondo del lavoro.

Un riconoscimento significativo perché Sculli si occupa di sportivi paralimpici fin dal 1983 quando iniziò la propria collaborazione con la PolHa, la longeva associazione varesina per i disabili. Nel 1990 divenne quindi consigliera di Anffas Varese per le discipline del basket e dell’atletica leggera; nel 2005 invece, con un gruppo di genitori, ha fondato la APD Vharese (si legge “Varese con l’acca”) che è tuttora attiva in numerosi sport. L’ultima “impresa” del club è stata la vittoria del campionato italiano di pallacanestro in ambito Fisdir avvenuta nei giorni scorsi a Ferrara.

Il Coni varesino, presieduto oggi da Valter Sinapi, ha poi deciso di assegnare anche un “Premio Ravasi” alla memoria e la figura prescelta è stata quella di Bruno Arena, il comico dei “Fichi d’India” scomparso lo scorso 27 settembre. Prima di diventare famoso sui palcoscenici infatti, Arena ha lavorato per anni nella scuola come insegnante di educazione fisica ed è stato un apprezzato allenatore di basket: con la squadra giovanile di Gavirate arrivò addirittura a disputare una finale scudetto negli anni Ottanta.

BENEMERENZE CONI

STELLE AL MERITO PER DIRIGENTI SPORTIVI

STELLA D’ORO: Alessandro Lovati

STELLA D’ARGENTO: Giovanni Podda; Umberto Maria Gandini

STELLA DI BRONZO: Ezio Framarin, Gianfranco Ranzato, Mario Sarcuno, Marco Tomasini

STELLE AL MERITO PER SOCIETA’

STELLA DI BRONZO: A.D. Società Scacchistica Gallaratese; Cerro Sportiva Asd

MEDAGLIE

MEDAGLIA D’ARGENTO (Campioni europei)

Barbara Barocci – Canottaggio Sedile Fisso

Lorenzo Barocci – Canottaggio Sedile Fisso

Emanuele Colombo – Canottaggio Sedile Fisso

Sonia Porcelli – Canottaggio Sedile Fisso

MEDAGLIA DI BRONZO (Campioni italiani)

Alfio Lavazza – Aeronautica

Lorenzo Perini – Atletica leggera

Paolo Gnemmi – Automobilismo

Alessio Rovera – Automobilismo

Mauro Crenna – Canoa Kayak

Giulio Dressino – Canoa Kayak

Arianna Castiglioni – Nuoto

Nicolò Martinenghi – Nuoto

Martina Barili – Canottaggio

Christian Biolcati – Canottaggio

Alice Cerutti – Canottaggio

Giovanni Codato – Canottaggio

Linda De Filippis – Canottaggio

Alessandra Derme – Canottaggio

Filippo Graziano Canottaggio

Chiara Ondoli Canottaggio

Tommaso Pinciroli Canottaggio

Corrado Regalbuto Canottaggio

Massimo Schwartz Canottaggio

Alessandro Timpanaro Canottaggio

Corrado Verità Canottaggio

Davide Verità Canottaggio

Martina Anelli – Canottaggio Sedile Fisso

Barbara Barocci – Canottaggio Sedile Fisso

Lorenzo Barocci – Canottaggio Sedile Fisso

Emanuele Colombo – Canottaggio Sedile Fisso

Federico De Maddalena – Canottaggio Sedile Fisso

Andrea Karen Faccin – Canottaggio Sedile Fisso

Lorenzo Fanchi – Canottaggio Sedile Fisso

Francesco Emilio Lalicata – Canottaggio Sedile Fisso

Davide Magni – Canottaggio Sedile Fisso

Federico Mugnani – Canottaggio Sedile Fisso

Cristian Papa – Canottaggio Sedile Fisso

Danilo Perilli – Canottaggio Sedile Fisso

Cinzia Porcelli – Canottaggio Sedile Fisso

Graziano Spirito – Canottaggio Sedile Fisso

Gaelle Stanganelli – Canottaggio Sedile Fisso