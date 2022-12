Presentato il simbolo della lista “Fontana Presidente – Lombardia Ideale” per le elezioni regionali

È stato presentato oggi a Milano, presso il Palazzo delle Stelline, il simbolo della lista “Fontana Presidente – Lombardia Ideale” per le elezioni regionali del 12-13 febbraio 2023. Erano presenti il Governatore lombardo Attilio Fontana e il Consigliere regionale Giacomo Cosentino.

Si tratta di un simbolo che riprende quello della Lista Fontana del 2018 con l’aggiunta della denominazione “Lombardia Ideale”, movimento civico nato e cresciuto in questi anni partendo dall’attività a sostegno della Giunta di Regione Lombardia e aggregando via via oltre 300 amministratori locali e tanti rappresentanti del territorio.

«Si tratta – dichiara Cosentino – di un punto d’arrivo e di partenza per Lombardia Ideale, che ha costruito la Lista del Presidente Fontana, la cui compilazione è in fase di chiusura. Con noi ci sono tanti sindaci, imprenditori, commercianti, professionisti, rappresentanti delle diverse realtà territoriali ed esponenti delle associazioni».

«La nostra Lista – prosegue il Consigliere – sarà presente in tutte le province lombarde e sarà autentica portavoce delle comunità locali. Il nostro profilo civico rappresenterà un reale valore aggiunto per la coalizione di centrodestra. Abbiamo costruito un nostro progetto andando a lavorare sulle esigenze locali. Proprio il continuo rapporto con il territorio ci dà una grande forza: siamo convinti di vincere e di ottenere un ottimo risultato come Lista, per proseguire e migliorare il nostro lavoro per il bene comune della Lombardia”, conclude Cosentino.