Prime donazioni per la cena di Natale solidale di Busto Arsizio: “Il 23 dicembre vi aspettiamo con i cibi pronti”

«È stato un bel ritiro». C’è soddisfazione tra gli organizzatori della grande cena di Natale solidale di Busto Arsizio dopo la prima giornata di raccolta delle donazioni per permettere a chiunque di festeggiare il 25 dicembre.

«Molte persone hanno ascoltato la nostra richiesta -commenta Matteo Vago- e hanno voluto aiutarci portandoci pasta, riso scatolame, dolci, prodotti per bambini e molti altri prodotti alimentari che i nostri coraggiosi ragazzi hanno raccolto, sempre con il sorriso sul volto. Abbiamo notato una grande eterogeneità tra le persone che hanno voluto aiutarci: sono venute persone giovani e “meno giovani”, famiglie e single, persone del luogo e persone che abitavano in più lontano (una famiglia di Malnate e una gentilissima coppia che abita a Parabiago). Un doveroso ringraziamento va poi ai Lions di Busto Arsizio per la loro corposa donazione».

«Un plauso grandissimo va ai nostri ragazzi che per due ore hanno sfidato il freddo tenendo sempre il sorriso sulle labbra, hanno dimostrato come sempre un coraggio da leoni. È già stato fatto tanto ma possiamo fare ancora molto: rinnoviamo l’invito a portarci qualcosa per il secondo ritiro che avverrà il 23 dicembre dalle 18:00 alle 20:00 presso l’oratorio di Sacconago (via longú 10). Aiutateci a far vivere a tutti un bellissimo Natale, quello che per qualcuno è poco per altri può essere molto».

Il cibo che verrà raccolto seguirà due strade distinte: una parte (principalmente quella già cucinata) verrà scaldata, inserita in vaschette e verrà distribuita alle persone senza fissa dimora presso la stazione FS di Busto Arsizio; la parte restante (il cibo a lunga conservazione, ma anche alcuni piatti congelati) verrà messa in scatoloni e verrà donata alle famiglie in difficoltà che ci verranno indicate dalle associazioni caritatevoli della città. Anche questa volta ritiriamo anche assorbenti femminili (che sono un costo “obbligato” per le donne) e cibo per i bambini più piccoli, che condivideremo con associazioni che aiutano le giovani famiglie in difficoltà. Per qualunque dubbio o richiesta di chiarimenti, è possibile contattare il 3462281305.