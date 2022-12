Profumo di Natale è il laboratorio per per piccoli erboristi in Villa Della Porta Bozzolo

In Villa Della Porta Bozzolo domenica 4 dicembre, alle ore 15 c’è “Profumo di Natale”, un’attività di circa un’ora e mezza pensata per bambini dai 6 agli 11 anni: condotti in visita da un animatore, i più piccoli potranno scoprire la preziosa collezione di tisaniere custodita in Villa, visitare le cucine e conoscere gli antichi utensili e le pratiche della vita quotidiana di un tempo.

Al termine del percorso, nell’aula didattica allestita come un piccolo laboratorio di un erborista, potranno divertirsi a miscelare spezie e aromi per creare la loro tisana di Natale ideale.

Attività per bambini di età indicativamente compresa tra i 6e gli 11 anni.

Durata: 1 ora e 30

Attività a pagamento, gratuita se contestuale all’iscrizione al FAI per il 2023.