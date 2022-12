Tutto pronto a Leggiuno per Lucine di Natale 2022: ecco tutte le informazioni

È tutto pronto a Leggiuno per accendere la magia del Natale. Sabato 3 dicembre, alle 17 e 30, i cancelli delle Lucine di Natale si apriranno al pubblico per svelare un percorso fatto di migliaia di lucine a led, decorazioni e installazioni capaci di far sognare anche i più scettici.

Dall’oratorio fino alla chiesa, e poi giù nel boschetto, in questo paese di poco più di tremila e cinquecento abitanti il Natale è già arrivato grazie alle sapienti mani di Lino Betti e dei tanti volontari che dal primo ottobre e fino a qualche ora fa, hanno costruito, pezzo per pezzo, questo allestimento unico e spettacolare. Uno di quelli che “fanno girare la testa”, ma soprattutto sorprendono e stupiscono chiunque entri in questa “piccola e grande magia” nata un po’ per caso qualche anno fa e oggi tra gli eventi più attesi durante il periodo natalizio.

La storia delle Lucine di Natale iniziata infatti dall’allestimento di un’abitazione privata, così come ci ha raccontato l’ideatore lo stello Lino Betti. Una casa allestita talmente bene in vista del Natale, da far iniziare un passaparola tra i cittadini di tutto il comune, poi in quelli vicino, fino a tutta la provincia di Varese.

Oggi le Lucine di Natale sono diventate famose in tutta Italia, tanto che per il prossimo mese sono già attesi visitatori da fuori provincia, mentre i biglietti per diversi slot di visita sono già esauriti. Ci si aspetta un grande successo anche quest’anno dunque, mentre dal punto di vista logistico la manifestazione rispecchierà l’organizzazione rodata lo scorso anno a Laveno Mombello: ingresso solo su prenotazione, con biglietto a pagamento, per garantire dei flussi regolamentati di persone ed evitare che il piccolo paese possa trovarsi imbottigliato. Durante la manifestazione, aperta anche nei giorni feriali, saranno poi attive le casette dove trovare cioccolata calda e vin brulé.

Un comune che per più di un mese diventerà dunque un vero villaggio di Natale. Non solo per il presepe a grandezza naturale, le bellissime lucine intorno alla chiesa parrocchiale o in tutto l’oratorio o per il famoso “bosco incantato” dove i più piccoli potranno incontrare, in alcuni giorni, anche Babbo natale e la Befana, ma per l’atmosfera che si potrà sentire ovunque. Qua molti commercianti si stanno preparando all’evento, offrendo menù speciali o servizi particolari per accogliere i visitatori. Mentre molti cittadini sono coinvolti nell’aiutare per la sua buona riuscita.

«Una manifestazione che dà lustro al paese e che siamo molto felici di veder tornare a Leggiuno. Abbiamo lavorato a stretto contatto con l’organizzazione per mettere a punto tutto l’evento. È un evento importante e speriamo che l’organizzazione messa a punto possa aiutarci a gestire i flussi delle persone e fare in modo che per i residenti non ci siano disagi. Un evento che ha una ricaduta su tutto il territorio, a partire dai commercianti”, spiega il sindaco Giovanni Parmigiani. Con lui anche il vicesindaco Daniele Fantoni, l’assessore alla Cultura Alessio Molinari e il consigliere delegato alle associazioni Iseo Barco che spiegano come anche l’amministrazione si sia mossa per organizzare degli eventi collaterali, oltre a trovare una pista di pattinaggio, i visitatori potranno trovare un percorso di oltre 70 presepi per le vie di Leggiuno e Sangiano che verrà inaugurato l’8 dicembre con una passeggiata organizzata insieme all’associazione Lezedunum e l’accensione dell’albero di Natale in piazza. Inoltre, la sera del 5 dicembre, ci sarà una visita speciale dedica agli studenti delle scuole del paese, dalla primaria alle medie, con oltre 240 alunni e alunne».

BIGLIETTI E COSTI

L’inaugurazione è prevista sabato 3 dicembre alle 17.30, la conclusione l’8 gennaio. Gli ingressi sono scaglionati ogni mezz’ora e i biglietti possono essere acquistati online sul sito delle lucine, così da essere sicuri di entrare e di evitare la coda alla biglietteria (www.lucinedinatale.it).

Il costo d’ingresso è di 9 euro prezzo intero (7 euro se si acquista online) e di 7 euro (5 euro se si compra online) il ridotto (per bambini da 3 a 12 anni e per persone disabili e un loro accompagnatore). I bambini da 0 a 2 anni non pagano. C’è poi il pacchetto Vip a 18 euro che include ingresso con il salta fila, una tazza di ceramica a ricordo e una tazza di cioccolata calda o vin brulé.

Per tutti i Leggiunesi, l’amministrazione comunale e l’organizzazione hanno convenuto l’ingresso a prezzo agevolato adulti €5, bambini €4 valido tutti i giorni presentandosi alla cassa con un documento attestante la residenza. Sotto i 2 anni l’ingresso è gratuito. – www.lucinedinatale.it

LA VIABILITA’ E LE STRADE CHIUSE

Al fine di garantire lo svolgimento in sicurezza della Manifestazione “Lucine di Natale a Leggiuno” sono state istituite, con ordinanza della Polizia Locale, le seguenti modifiche viabilistiche

DAL GIORNO SABATO 3 DICEMBRE 2022 AL GIORNO DOMENICA 8 GENNAIO 2023, DALLE ORE 17:00 ALLE ORE 23:00

• VIA L. RIVA – Divieto di transito nel tratto dall’intersezione con via Gioberti al civico 19| eccetto residenti in loco e/o proprietari muniti di apposito pass;

• Divieto di sosta con rimozione forzata negli stalli siti in via L. Riva all’altezza del civico 10;

• VIA VENEZIA – Divieto di transito nel tratto dall’intersezione con la via L. Riva al civico 4 I eccetto residenti in loco muniti di apposito pass;

• VIA VENEZIA – Istituzione doppio senso di circolazione riservato ai residenti in loco nel tratto tra il civico n.12 e l’intersezione con via Contini:

• VIA SANTO STEFANO – Istituzione senso unico di circolazione con direzione di marcia via Gioberti;

• VIA FONTANA VECCHIA – Divieto di transito nel tratto dall’intersezione con via Piave all’area destinata a Parcheggio (Campo sportivo) | eccetto residenti in loco – con istituzione di area pedonale. Rimane inalterato il tratto interessato dall’intersezione con via Giosuè Carducci all’area parcheggio;

• Divieto di sosta con rimozione forzata negli stalli siti nel parcheggio in via Gioberti contrassegnati da apposita segnaletica, riservati ai residenti delle vie: L. Riva 1-17, Venezia 2-4 muniti di apposito pass

NB: NON è PREVISTA ALCUNA MODIFICA VIABILISTICA NELLE RESTANTI VIE (COMPRESE LE VIE PIAVE, SAN PRIMO, GIOBERTI, TRIESTE E CARDUCCI)

Al fine di favorire le attività commerciali – DAL GIORNO SABATO 3 DICEMBRE 2022 AL GIORNO DOMENICA 8 GENNAIO 2023; da lunedì a sabato escluso i festivi dalle ore 17:00 alle ore 19:00. Istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata negli stalli siti in Piazza Marconi contrassegnati da apposita segnaletica, riservati agli avventori delle attività commerciali.