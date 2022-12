Pugni di fine anno sul ring del PalaVolonterio di Bizzozero

Ultima riunione pugilistica stagionale in provincia: venerdì 30 dicembre al PalaVolonterio di Varese (nel rione di Bizzozero) va in scena una serie di incontri di boxe per giovani e dilettanti organizzati dal Panthers Varese Lauri (foto in alto: Tony e Beppe Lauri) che da tanti anni ha la propria “casa” nella palestra di via Adriatico.

La serata sul ring prenderà il via alle ore 20 e sarà aperta da una esibizione con protagonisti Alessandra Invernizzi e l’americano Derek Charlton, due validi pugili varesini che nella circostanza non hanno trovato avversari della propria categoria e che quindi daranno vita a una sorta di “antipasto” non agonistico dell’evento.

Otto quindi i combattimenti in calendario con atleti provenienti da diverse palestre del Nord Italia; cinque quelli proposti dalla società di casa ovvero Miriam Telesca (impegnata nel match femminile con Alice Cantore), lo junior Rayen Abdallah, Jarno Cogliando, El Mehdi Moutawakil e Omar Lahnine. A seguire il programma completo della riunione varesina

Elite Kg 64 femminile: Miriam Telesca (Panthers Lauri) vs Alice Cantore (Academy Segrate)

Schoolboy Kg 49: Ciro Ciampi (Healty Gym) vs Vincenzo Cafarelli (Celano Boxe)

Junior Kg 60: Rayen Abdallah (Panthers Lauri) vs Arseni Therekov (Celano Boxe)

Elite Kg 60: Hussei Bazazou (New Boxe Order) vs Samuele Sanzone (Celano Boxe)

Elite Kg 81: Jarno Cogliandro (Panthers Lauri) vs Jefri Salazar (Olimpia Sport)

Elite Kg 71: Omar Lahnine (Panthers Lauri) vs Habtamu Bertagnolli (Elite Boxing Club)

Elite Kg 60: June Munsod (Elite Boxing Club) vs Antonio Latino (Boxe Sir)

Elite Kg 71: El Mehdi Moutawakil (Panthers Lauri) vs Riccardo Tagliabue (Abc)