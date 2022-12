“A puro caso”: una mostra e un libro in biblioteca a Gazzada per raccontare una storia di lettere

Domenica 11 dicembre alle ore 16:30 presso la Biblioteca Comunale di Gazzada Schianno Marcello Ruvidotti, insieme alla curatrice della casa editrice Artphilein, presenterà il suo primo libro, dal titolo “A puro caso”, e inaugurerà la mostra fotografica ed esso legata.

“A puro caso” è un libro fotografico che nasce dalla scoperta di una corrispondenza epistolare fra i nonni dell’autore: lei giovane madrina di guerra, lui soldato inviato al fronte in Albania durante la campagna d’Epiro.

Ruvidotti, attraverso lo studio della relazione tra ciascuna lettera, costruisce una mappatura, un itinerario tra i paesaggi fisici e immateriali percorsi dal nonno, tra i Balcani e la Grecia, fino alla prigionia in un campo di concentramento nazista, e la successiva fuga verso l’Italia. Nel 2017, lettere alla mano, parte alla volta dei Balcani e avvia il progetto per “tracciare un percorso di scoperta dei luoghi da cui mio nonno scriveva. Alcuni li ho trovati, ad altri ci sono andato vicino, altri ancora li ho solo immaginati e sono diventati suggestioni”.

L’indagine fotografica diviene un’occasione preziosa per restituire una narrazione insolita dei territori urbani, rurali e montani attraversati. Al contempo, il viaggio offre all’autore l’opportunità di lasciar affiorare e interpretare una sottile e ideale relazione con il nonno, mai conosciuto. Questo doppio livello, che scorre lungo l’intero progetto, ancora in fieri, ha il pregio di restituire una storia minuta, privata ed emozionale,

congiunta all’analisi di territori complessi, morfologicamente eterogenei e ricchi di contraddizioni.

Il libro, pubblicato nel 2022 con la casa editrice Artphilein, è stato insignito del premio Fruit Indie Publishing 2021 come miglior progetto editoriale inedito sul tema del viaggio.

Marcello Ruvidotti (1991), nato a Casorate Primo, si appassionò alla fotografia analogica durante il liceo, quando iniziò a scattare foto, svilupparle e stamparle in camera oscura. Nel 2013 conseguì il diploma al Corso biennale in Tecnica e Linguaggio della Fotografia presso il C.F.P. Bauer di Milano. Dopo gli studi ha affiancato per circa un anno l’amico e fotografo Antonio Ottomanelli e da allora lavora come fotografo e

videomaker freelance.

Ruvidotti usa la fotografia e il video per sviluppare progetti di ricerca e artistici e i suoi principali campi di interesse sono legati all’indagine del cambiamento urbano e naturale in relazione alla presenza umana. In questi anni ha lavorato a numerosi progetti, sia indipendenti che non, ottenendo numerosi riconoscimenti.