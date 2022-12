Dopo quarant’anni chiude la cartoleria Laly di Sciarè, il quartiere rimane senza edicola

La fine dell’anno solare è un momento in cui si tirano le ultime somme e si decide: o al 2 gennaio si riapre la serranda oppure la data ultima è il 31 dicembre. E Arnaldo Gadda, della cartoleria Laly, ha ormai deciso che questi sono gli ultimi giorni: l’edicola di Sciarè chiude e il quartiere rimane senza rivendita di giornali.

Il punto vendita è stato un riferimento per generazioni, quarant’anni. «Un riferimento per Sciarè», riconoscono tutti. Per il giornale alla mattina, per le esigenze di scuola per tanti bambini delle vicine scuole di via Somalia, per i pendolari che dovevano acquistare i tagliandi del parcheggio “il Fare” gestito da Amsc.

L’incrocio tra via Baracca e via Doria era un po’ il “cuore” commerciale di un quartiere che non ha mai avuto grandi servizi (seppur “schiacciato” e isolato tra la ferrovia e la strada di circonvallazione, viale Lombardia) ma che aveva appunto una piccola zona commerciale proprio in questo punto, con l’edicola, l’alimentari Pegolo (per quanto anche il ristorante cinese subentrato è diventato un riferimento radicato nel rione), poco più avanti il supermercato.

Le edicole più vicine al quartiere a questo punto diventano quelle di piazza Timavo a Cedrate o di piazza san Lorenzo, ad almeno mezzo chilometro di distanza, a seconda del punto del quartiere in cui si abita. La chiusura dell’edicola di Sciarè infatti impoverisce ulteriormente anche la rete di rivendite giornali in città già ridotta – come altrove – al lumicino, nonostante siano nate anche forme “ibride” di distribuzione, con bar che tengono anche una selezione ridotta di quotidiani.