Quattro ventenni feriti in un incidente, la vendita di Villa Paradeisos e gli eventi del weekend nel podcast del 23 dicembre

Grave incidente all’alba lungo la provinciale a Cittiglio. Una vettura con a bordo 4 ragazzi ventai si è scontrata contro un autoarticolato. Nello schianto la vettura è rimasta incastrata sottili mezzo pedante. Due ragazzi sono stati soccorsi e trasportati in gravi condizioni in ospedale a Varese e a Lecco. Un terzo giovane ha riportato ferite e contusioni ma non è in pericolo di vita. Meno travi le condizioni del quarto occupante.

Prima in duomo a Milano e poi nella parrocchia della sua Tradate. Per due volte la comunità cattolica ha dato l’ultimo saluto a Monsignor Stucchi scomparso all’età di 81 anni. Nel duomo di Milano è stato MarioDelpini a ricordare la figura del vescovo ausiliare emerito della Diocesi ambrosiana. Dopo la cerimonia funebre a Tradate il corpo di Monsignor Stucchi è stato portato al cimitero per la tumulazione.

Villa Paradeisos, una delle ville del colle Campigli a Varese sarà venduta. Sarà battuta all’asta come un’opera d’arte per una cifra che oscilla tra gli 8 e i 10 milioni di euro. La casa è di proprietà di Franco Cremante e della moglie giapponese Sumiyo che qui si trasferirono per poter crescere i figli. Oggi le esigenze della famiglia sono cambiate da qui la decisione di vendere la proprietà. La prestigiosa abitazione sarà battuta ad un’asta di vendita il prossimo 7 febbraio curata dall’agenzia Finarte.

Il Natale quando arriva arriva. C’è chi ama trascorrerlo in famiglia, chi in viaggio, chi in montagna chi al mare. Il Natale, tra tutte le festività, è quella che più si tramanda di tradizione in tradizione. C’è chi non può rinunciare alla ricetta della nonna, chi si dedica alle decorazioni natalizie, chi ama fare i pacchetti e chi invece arriva all’ultimo momento per comprare i regali. Il fine settimana più decorato dell’anno ci accompagna alla festa per eccellenza tra concerti, brindisi, presepi e lucine anche nella nostra provincia. Si possono ammirare le lucine di Natale a Varese, Leggiuno e Porto Ceresio. Per chi ama pattinare può scegliere tra la pista ai Giardini Estensi di Varese, quella a Gallarate o la pista Ice Park a Legnano A Varese si rinnova la tradizione con la messa in scena del presepe vivente nelle vie attorno alla Basilica di San Vittore mentre per chi ama la natura da non perdere i racconti attorno al fuoco la notte dell’antivigilia al Parco Pineta di Tradate.

Natale con i tuoi, Santo Stefano in tribuna per i tifosi di Pallacanestro Varese, Mastini e Uyba Volley. Lunedì 26 sarà un giorno molto ricco per gli appassionati di sport con un tris di partite tutte da gustare. Nel basket va in scena l’atteso derby del Forum di Assago tra l’Olimpia Milano e la Openjobmetis: pronostico tutto per l’EA7 seconda in classifica ma Varese, che rincorre le Final Eight, venderà cara la pelle.

I Mastini dell’hockey hanno matematicamente conquistato il primo posto nella prima fase con il 4-2 di giovedì sera all’Appiano. A Santo Stefano ultima partita di questa parte di regular season: gialloneri a Pergine contro l’ultima squadra capace di batterli. Primo ingaggio alle 18,45 con tanti tifosi varesini al seguito.

Derby lombardo anche nella pallavolo femminile con la E-Work Busto Arsizio che proverà a stoppare il cammino del Vero Volley Milano. Farfalle reduci dal passaggio del turno in Cev Cup contro Dresda. Il match si disputa a Monza dalle ore 17.

La gara della Openjobmetis sarà raccontata da VareseNews con il liveblog #direttavn già attivo da venerdì. Nello stesso spazio, aggiornamenti anche sul match dei Mastini.

Si conclude così questa edizione del podcast che si prende una pausa e tornerà dopo le vacanze natalizia. Da parte di tutta la redazione di Varesenews giungano a voi gli auguri di Buone feste

