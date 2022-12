“Quelli delle Sette” tornano a Sesto Calende: tappa in Via dell’Industria

Quelli delle Sette, il popolare format radiofonico che fa impresa e territorio, ritorna a Sesto Calende e fa tappa al neonato Laboratory Cocktail and Grill al Settantasette, nel cuore della zona industriale de “La Quadra“.

Come tradizione, anche la puntata in onda domani – venerdì 2 dicembre, rigorosamente dalle 19 alle 20.30 – si prospetta “seria e scanzonata”: ai microfoni di Radio Village Network si alterneranno i titolari dell’attività che punta su gusti e sapori romani per fare di nuovo breccia. L’occasione, inoltre, sarà propizia anche per dare la parola a realtà e figure popolari della località de “La Quadra”.

«Faremo una chiacchierata con il presidente, il signor Alessandro Baroncini, della storica Cooperativa Sociale Erre Esse – spiegano i tre speaker Marco Limbiati, Fabio Barisone e Susy Milani -. Da più di 35 anni si occupano del non facile compito di inserire persone con disabilità (al momento sono 15) nel Mondo del Lavoro».

«Avremo poi il piacere – proseguono Quelli delle Sette – di avere un benemerito cittadino premiato nel 2021 dalla Città di Sesto Calende per la categoria ‘lavoro, ricerca, arte e innovazione’: Carlo Barberi, che ha avuto il merito di ‘aver fatto crescere un’attività industriale di eccellenza nel settore aeronautico e nel comparto allestimenti veicoli speciali, con particolare attenzione agli investimenti in ricerca e sviluppo, oltre all’aggiornamento tecnologico. E con importanti ricadute in termini di occupazione per il territorio».

A concludere la serata la Polisportiva Varese, un centro tecnico di ginnastica ritmica che ha merito di portare le persone dai primi passi all’agonismo con Istruttori qualificati.

