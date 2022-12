Raccolta abiti usati e rifiuti tessili a Busto Arsizio, i cassonetti li gestirà Agesp

Su proposta del sindaco, la giunta ha incaricato Agesp S.p.A, già gestore del ciclo unico integrato dei rifiuti, anche del servizio di gestione degli abiti usati e dei rifiuti tessili mediante specifici cassonetti stradali.

L’obiettivo dall’Amministrazione è di dislocare su tutto il territorio cittadino ben 62 postazioni con specifici contenitori che saranno opportunamente contrassegnati in modo da renderli facilmente identificabili e, soprattutto,

omogenei per forma e conformazione onde evitare la presenza di postazioni “abusive”, contribuendo a migliorare l’impatto visivo e il decoro urbano della città.

Lo svuotamento dei predetti contenitori avverrà con cadenza programmata con contestuale ripulitura delle aree circostanti dai rifiuti abbandonati o accumulati a causa del riempimento eccessivo del cassonetto stradale. Sui contenitori di raccolta sarà apposto un avviso con il quale viene informata la cittadinanza che gli indumenti introdotti nel cassonetto sono assoggettati, ai sensi di legge, al ciclo dei rifiuti urbani.

Rimane tuttavia la possibilità per i privati di conferire in donazione gratuita gli abiti usati direttamente presso le sedi operative dei soggetti che si occupano del loro riciclo. Insomma chi vorrà donarli alle associazioni che si occupano del recupero non dovrà metterli nei cassonetti di Agesp.

L’espletamento del servizio non comporta nessun onere aggiuntivo per l’Amministrazione Comunale e per la società Agesp S.p.A., in quanto la cessione del materiale potrà coprire i costi di gestione.