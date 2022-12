Raccolta rifiuti a Cardano e Samarate, la Progitec precisa: “Il Tribunale ha annullato il sequestro”

La Progitec srl, società che si occupa della raccolta rifiuti nei comuni di Samarate e Cardano, ci ha inviato una precisazione in merito all’articolo del 23 dicembre “La raccolta rifiuti a Samarate e Cardano in mano al custode giudiziario” che pubblichiamo integralmente.

Gentile direttore,

leggiamo con disappunto, nell’articolo pubblicato in data 23/12/2022, dal titolo “La raccolta rifiuti a Samarate e Cardano in mano al custode giudiziario, a firma di Roberto Morandi, che la scrivente azienda è stata affidata a un custode giudiziario.

Ci consentirà di affermare che si tratta di informazioni imprecise.

Nel merito facciamo presente che l’ordinanza del gip di Catania del 05/12/2022 di sequestro preventivo della società Progitec S.r.l., è stata annullata in sede di riesame in data 22/12/2022 dal Tribunale di Catania (data antecedente alla Vostra pubblicazione), con il dissequestro della stessa. Ai sensi dell’art.8 della Legge n.47/48, la invitiamo a provvedere alla pubblicazione di quanto sopra con il dovuto rilievo.