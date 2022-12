Racconti attorno al fuoco la notte dell’antivigilia al Parco Pineta di Tradate

L’evento che celebra in natura il solstizio d’inverno è in programma venerdì 23 dicembre alle ore 21 al Centro didattico del Parco Pineta con visita all’EcoPlanetario

È ormai tra gli appuntamenti tradizionali del parco Pineta quello dei Racconti attorno al fuoco per celebrare in natura il solstizio d’inverno, nella notte dell’antivigilia di Natale, venerdì 23 dicembre alle ore 21 nei prati del Centro didattico di Tradate.

Una serata fatta di storie antiche, da ascoltare e ricordare sotto il cielo stellato, scaldati dal fuoco e dal tepore delle tazze di te.

La notte più lunga dell’anno è appena passata. Un evento particolare che l’uomo ha imparato a celebrare migliaia di anni fa, affrontando senza paura l’oscurità più estesa consapevole che dall’indomani, la luce piano piano si sarebbe ripresa, allora come oggi, il suo spazio. La serata riprende questa antica tradizione per riscoprire come il solstizio d’inverno sia stato raccontato, e celebrato, da diversi popoli e nei diversi tempi.

Miti, leggende, misteri e curiosità della scienza raccontati intorno a un focolare! Sotto il tepore di una coperta (da portare da casa) e con una bevanda calda tra le mani (offerta dagli organizzatori), la notte e la natura dell’area protetta faranno d sfondo ad affascinanti racconti avvolti dal buio nella notte.

E una volta terminate le storie a tutti i partecipanti sarà data la possibilità di un “piccolo viaggio” all’interno dell’EcoPlanetario.

Oltre alla coperta i partecipanti potranno anche decidere di portare con se la propria tazza preferita oppure acquistarne una del “Centro Didattico Scientifico” con personalizzazione astronomica o naturalistica realizzata da artisti del nostro territorio (al costo di 4 euro l’una).

L’evento è a pagamento: 15 euro il biglietto intero, ridotto a 10 euro per i minori di 14 anni.

Maggiori informazioni e prenotazioni a questo link.