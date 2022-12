Raffaella Cavi è il Nuovo Direttore della Farmacia di ASST Sette Laghi

Il nuovo Direttore della Farmacia di ASST Sette Laghi è la dottoressa Raffaella Cavi.

Conseguita la laurea in Farmacia presso l’Università degli Studi di Milano e successivamente la specializzazione in Farmacia Ospedaliera presso il medesimo ateneo, dopo alcune brevi esperienze lavorative presso altre aziende sanitarie, nel 2005 è entrata in servizio presso l’allora Azienda Ospedaliera di Circolo e Fondazione Macchi come collaboratore a progetto. Dirigente Farmacista dal 2009, a partire dall’ultimo trimestre 2020, in piena pandemia COVID, ha operato come responsabile della Farmacia Ospedaliera dell’ASST dei Sette Laghi, dapprima come sostituto e poi come facente funzione.

Esperta di sperimentazioni cliniche e dispositivi medici, ha supportato negli ultimi 15 anni le attività sperimentali aziendali, inizialmente come componente e poi come responsabile della segreteria del Comitato Etico dell’Università dell’Insubria.

Ha partecipato a numerose pubblicazioni scientifiche, eventi e convegni di settore.