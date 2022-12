Rallenta l’epidemia di influenza in Lombardia: nell’ultima settimana l’incidenza scesa al 17,33‰

Rallenta in Lombardia l’epidemia influenzale. Nell’ultima rilevazione dell’Istituto superiore di sanità, relativa al periodo tra il 5 e l’11 dicembre, la nostra regione “scolorisce” passando dal rosso scuro, indice di massima viralità, al rosso più chiaro.

Anche in Italia la curva epidemica ha invertito la corsa al rialzo. Nella 49° settimana del 2022, infatti, l’incidenza è pari a 15,5 casi per mille assistiti (16,0 nella settimana precedente) e si attesta nella fascia di intensità alta. Rimangono maggiormente colpite le fasce di età pediatriche e in particolare i bambini al di sotto dei cinque anni in cui l’incidenza è pari a 50,6 casi per mille assistiti. (49,8 nella settimana precedente).

Nella fascia di età 0-4 anni l’incidenza è pari a 50,62 casi per mille assistiti, nella fascia di età 5-14 anni a 27,56 nella fascia 15-64 anni a 12,81 e tra gli individui di età pari o superiore a 65 anni a 6,49 casi per mille assistiti.

In Lombardia, l’incidenza è scesa a 17,33 casi ogni 1000 abitanti (era del 21 per mille sette giorni fa). Nella fascia 0 – 4 anni dove il tasso raggiunge il 49 per mille mentre tra i ragazzini 5 – 14 anni è del 23 per mille. Meno diffusa nella popolazione adulta ( 15-64 anni)dove il tasso raggiunto è stato del 16 per mille e tra gli over65 del 8,15.

La crescita del numero di sindromi simil-influenzali, in queste prime settimane di sorveglianza, è sostenuta oltre che dai virus influenzali anche da altri virus respiratori.