Il Rally dei Laghi aprirà ancora la Coppa Rally di Zona2

Pochi giorni fa Aci Sport ha ufficializzato i calendari relativi ai rally titolati nel panorama nazionale e, come richiesto dall’organizzatore, anche per il 2023 il Rally Internazionale dei Laghi è stato confermato a fine febbraio.

Per la precisione il rally varesino si svolgerà tra venerdì 24 e sabato 25 e a capo dell’organizzazione ci sarà ancora la asd Rally dei Laghi che impugna saldamente il timone per la trentunesima edizione. In attesa di ulteriori aggiornamenti, la gara può già vantare la validità per la Coppa Rally di Zona2 che nel 2022 è stata vinta proprio dal vincitore del Laghi, Andrea Spataro.

La corsa sarà ancora una volta attenta alle esigenze dei concorrenti: le tempistiche concentrate e la disputa della competizione di venerdì e sabato permetterà un agevole rientro nella giornata di domenica se non addirittura di sabato. “Ogni anno si rinnova l’appuntamento con quello che per noi è l’evento motoristico più importante – afferma Andrea Sabella- perché è il rally di casa. Il nostro staff si sta dando da fare per concretizzare tutti i progetti in essere; la collocazione a calendario nel mese di febbraio ci concede poco tempo per le operazioni dopo l’ufficialità della data. Siamo però a buon punto per regalare a tutti i tifosi varesini e non una gara di buon livello degna dei “palati” più fini!”.

La competizione varesina potrà godere, anche per il 2023 dei prestigiosi patrocini di Regione Lombardia e di Camera di Commercio di Varese e del sostegno di Magugliani.it, Fox Town, Samar e Chicco d’Oro.

Calendario Coppa Rally Zona2 (Lombardia+Liguria)

25 febbraio Rally Internazionale dei Laghi (VA)

23 aprile Rally delle Prealpi Orobiche (BG)

11 giugno Rally della Lanterna (GE)

2 luglio Rally Coppa Valtellina (SO)

10 settembre Rally 1000 Miglia (BS) coeff. 1,5

24 settembre Rally Villa d’Este Trofeo Aci Como (CO) coeff. 1,5

8 ottobre Rally delle Palme (IM)

A breve sul sito di gara www.varesecorse.it verranno pubblicati aggiornamenti e novità relative alla gara.