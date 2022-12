Una recita di Natale speciale per gli alunni della “Sabin” di Malnate

Una mattinata speciale, quella di mercoledì 14 dicembre, per i bambini della scuola dell’infanzia “Sabin” di Gurone a Malnate. A mettere in scena la recita di Natale, vestendo i panni degli attori, sono stati i genitori dei piccoli alunni, che hanno allietato il periodo di feste con una novella natalizia, canti e balli.

Una ventina le mamme e i papà che si sono preparati e hanno recitato per regalare ai piccoli un momento di felicità e tanti sorrisi. Non è mancato l’arrivo di Babbo Natale, che ha portato caramelle e libri per le classi.