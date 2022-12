Record di donazioni per la cena di Natale solidale: “Ogni prodotto è un sorriso in più”

La paura, alla vigilia, era tanta. Tra inflazione e prezzi dell’energia i ragazzi che da anni organizzano una cena di Natale per le persone in difficoltà di Busto Arsizio avevano paura che le donazioni che permettono questa iniziativa potessero accusare il colpo. E invece è successo l’esatto contrario.

«Questa sera non c’è stata una gara di solidarietà, c’è stata una vera e propria olimpiade» commenta Matteo Vago, uno degli organizzatori, al termine della seconda giornata di raccolta solidale. «Decine e decine di persone di buon cuore sono venute da tutta la provincia (e anche da Lugano) e hanno voluto farci capire che sarà un bellissimo Natale di condivisione».

Una solidarietà che ha davvero colpito i volontari. «Vogliamo ringraziare tutti quelli che hanno donato qualcosa perché ogni scatola di pasta, ogni bottiglia di sugo, ogni panettone è un sorriso in più nel giorno di Natale. I nostri ragazzi sono stati dei veri atleti olimpici e hanno usato il cuore e le braccia per raccogliere e organizzare tutto il cibo e gli assorbenti femminili che ci sono stati portati. Grazie al nostro gruppo unito, formato da scout e da ragazzi e ragazze dal cuore grande potremo far passare un felice Natale davvero a tutti».

E ora che le dispense sono piene è ora di cucinare. Come sempre una parte (principalmente quella già cucinata) verrà scaldata, inserita in vaschette e verrà distribuita la notte di Natale alle persone senza fissa dimora presso la stazione FS di Busto Arsizio; la parte restante (il cibo a lunga conservazione, ma anche alcuni piatti congelati) verrà messa in scatoloni e verrà donata alle famiglie in difficoltà che ci verranno indicate dalle associazioni caritatevoli della città. Anche questa volta ritiriamo anche assorbenti femminili (che sono un costo “obbligato” per le donne) e cibo per i bambini più piccoli, che condivideremo con associazioni che aiutano le giovani famiglie in difficoltà.