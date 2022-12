Il regalo di Natale doppio di Camera Condominiale Varese, per Vola Alto e Scarpette nel cuore

Camera Condominiale Varese, a 400 giorni dalla sua nascita, ha deciso di donare due borse di studio per appoggiare due importanti progetti sociali sul territorio: Varese in Maglia e Scarpette nel cuore.

In entrambi i casi è stata fatta una donazione di 600 euro che serviranno, nel primo caso, a coprire un acquisto di sciarpe per il progetto “Vola Alto” e per affrontare le esigenze di una famiglia che ha urgenza di diversi beni di prima necessità. Nel secondo caso invece continueranno a sostenere il luminoso percorso di Giovanni Alianelli, che proprio grazie al contributo ricevuto lo scorso anno sempre da Camera Condominiale Varese ha partecipato ai campionati italiani e regionali di danza paralimpica, raggiungendo rispettivamente il secondo ed il primo posto.

«Pensiamo che i risultati di Giovanni siano per noi la risposta concreta sulle risorse che vengono donate alle associazioni del territorio e che ne fanno buon uso, veicolando verso situazioni di successo un contributo rendendolo proficuo. In particolare noi speriamo proprio che anche grazie al nostro piccolo contributo, e facendo con passione ciò che sanno fare al meglio, danzare, nel prossimo anno questa coppia magnifica vinca il campionato italiano – ha commentato Andrea Leta, segretario generale di CCVA – Per Varese in Maglia invece abbiamo conosciuto, attraverso una nostra associata, la grande passione e la dedizione che Antonia Calabrese mette in ogni progetto e la sua straordinaria capacità di fare rete tra associazioni, obiettivo che stiamo perseguendo anche noi e che consideriamo vincente».

A ricevere questo secondo assegno, oltre a Varese in Maglia anche i rappresentanti della casa comunità Sant’Antonio, destinataria finale delle somme raccolte dalla vendita delle sciarpe di “Vola Alto”: «Il progetto vola alto è andato bene: l’associazione di Antonia Calabrese, Varese in Maglia, ha realizzato piu di 1200 sciarpe, ne abbiamo vendute più della metà e dobbiamo concludere il momento di vendita delle sciarpe, perciò ringraziamo caldamente Camera Condominiale per il contributo – ha spiegato don Marco Casale – Le somme raccolte servono per i ragazzi della comunità della casa sant’Antonio, che si trova a Bizzozero: sono 10 posti per minori dai 10 ai 17 anni, e 5 sono già occupati dai primi ragazzi che son lli ospitati e che quindi hanno dato avvio a questo nucleo. Quanto donato servirà a dare gli strumenti a questa comunità».

«La collaborazione di Camera Condominiale di Varese con Aime ci vede impegnati con loro in questi progetti, dimostrando ulteriormente che oggi fare Associazione significa non solo rappresentare gli interessi dei propri soci ma mettere in stretto rapporto la propria associazione con il territorio, una peculiarità che ha sempre contraddistinto Aime e CCVA. – ha commentato Gianni Lucchina, segretario generale di Aime – La responsabilità sociale è da sempre al centro della Mission di CCVa e per questo chiudere un anno con due donazioni rafforza il legame con il territorio, ribadendo un impegno concreto».