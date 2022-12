Regionali, Fratelli d’Italia non ha ancora completato le candidature. Nella rosa Caruso, Martignoni e Dell’Erba

Sono giorni cruciali anche in casa di Fratelli d’Italia in vista dell’ufficializzazione delle candidature per le prossime elezioni regionali. Forte del risultato nazionale il partito di Giorgia Meloni, guidato in provincia dal neo deputato Andrea Pellicini, punta a capitalizzare il consenso anche al Pirellone a sostegno del candidato presidente leghista Attilio Fontana.

Le caselle dei nomi in corsa non sono ancora state del tutto riempite ma spiccano i nomi di Francesca Caruso, assessore gallaratese che ha sfiorato l’elezione all’ultima tornata parlamentare, del gallaratese Bernardo Martignoni (appena uscito con l’affissione di manifesti d’auguri) e di Luigi Zocchi. Tra i nomi che tengono banco in questi giorni ci sono anche quelli di Romana Dell’Erba, imprenditrice varesina e la vergiatese Sarah Carlini. Ma anche quello del bustocco Checco Lattuada.

Sembra invece definitivamente naufragata l’ipotesi di cui si è parlato nelle scorse settimane di una candidatura dell’assessore regionale Raffaele Cattaneo tra le fila dei meloniani.