Regionali, il sindaco di Castano Primo Pignatiello ufficializza la candidatura con il Pd

Il sindaco di Castano Primo, Giuseppe Pignatiello ha ufficializzato la sua candidatura alle regionali nelle liste del Partito Democratico con Pierfrancesco Majorino. «Un risultato importante che arriva dal basso», commenta con orgoglio il primo cittadino ringraziando il comitato spontaneo che lo ha sostenuto, dichiarandosi «contentissimo per questa dimostrazione di merito».

Amministratore di un Comune di 11.000, nonchè presidente del Patto dei Sindaci dell’Altomilanese, Pignatiello è pronto a «dimostrare che il buon lavoro su di un territorio come l’Alto Milanese possa arrivare a Milano, perché credo di poter dare il mio contributo. Farò di tutto per fare una bella figura e per evidenziare le sensibilità, i temi ed i valori del nostro territorio».

La petizione a sostegno di Pignatiello era stata lanciata da Giuseppe Castoldi.