“Regioniamocisopra”, giovani del Pd a Gavirate per dibattere di trasporti

Un incontro per fare il punto su un tema importante e sentito dai cittadini: i trasporti. Una serata organizzata dai Giovani democratici che rientra nel ciclo di incontri “Regioniamocissopra“, gioco di parole che riguarda l’avvicinarsi della data prevista per le prossime consultazioni regionali, a febbraio.

L’incontro si terrà martedì 13 dicembre ore 20.45 presso la Sala Mura di Gavirate, in via De Gasperi, 1. Gavirate

«”Il treno proveniente da Porto Ceresio e diretto a Milano Porta Garibaldi oggi non è stato effettuato, ci scusiamo per il disagio”. Quante volte ci è capitato di ascoltare un annuncio del genere? Le cancellazioni e i ritardi che quotidianamente si registrano sulle linee di Trenord sono ormai diventati la normalità, ma di normale non hanno niente», scrivono i giovani Dem nel presentare la serata.

«Non è normale che i pendolari lombardi, molti dei quali viaggiano verso Milano per studiare o lavorare, subiscano ogni giorno disservizi. Ecco che come circoli dei Giovani Democratici di Somma, Gallarate, Varese e Laghi hanno organizzato un incontro, intitolato “RegioniamociSopra- Trasporti” con ospite il Consigliere Regionale Pietro Bussolati con il quale cercheremo di capire come si è arrivati a questa situazione di disagio perenne e quale possa essere un modo alternativo di concepire la mobilità nella nostra regione.

