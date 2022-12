Per rendere l’attesa ancor più speciale a Luino arriva la “Casa di Babbo Natale”

L’inaugurazione si terrà giovedì 8 dicembre ma sono tanti gli eventi in programma tra spettacoli, l’arrivo di Babbo Natale, concerti e laboratori

Come per magia lo scorso 5 dicembre al centro del Parco Ferrini di Luino è apparsa la Casa di Babbo Natale, pronta a regalare divertenti e speciale appuntamenti a tutti i bimbi del territorio.

Ad inaugurarla sarà uno spettacolo dal titolo “La magia del Natale”, in programma giovedì 8 dicembre alle ore 15:00. Questa giornata darà il via a tanti altri eventi dove protagonisti saranno i bimbi e la simpatica, rossa e addobbata Casa di Babbo Natale.

GLI APPUNTAMENTI IN PROGRAMMA ALLA CASA DI BABBO NATALE

Sabato 10 dicembre

Ore 15:00 al Parco Ferrini la Casa di Babbo Natale ospiterà degli amici speciali con i quali si farà un laboratorio elfico. Presente ci sarà anche il trucca bimbi della Croce Rossa di Luino con cui si potrà aspettare l’arrivo di Babbo Natale

Domenica 11 dicembre

Ore 15:00 al Parco Ferrini “Canta il Natale con noi”: concerto di Natale per condividere una piacevole attesa del natale che vedrà protagonisti gli insegnanti della sezione “moderno” dell’Accademia Bertani di Luino con la partecipazione speciale degli allievi e di Gioele Fantato al pianoforte. Immancabile il trucca bimbi della CRI di Luino

Venerdì 16 dicembre

Ore 15:00 al Parco Ferrini “Come ti riciclo il Natale” alla scoperta di quante nuove vite si possono dare alle cose con un laboratorio del riciclo in compagnia delle amiche della Banca del Tempo di Luino

Sabato 17 dicembre

Ore 15:00 “Un Natale incantato”: tutti insieme nella Casa di Babbo Natale per festeggiare l’arrivo del Natale. In programma: il concerto dei piccoli musicisti, fiabe musicali, trucca bimbi e l’evento “Nonni raccontateci il vostro Natale da piccini”. Il tutto in compagnia dell’Accademia musicale Pietro Bertani

Domenica 18 dicembre

Ore 15:00 al Parco Ferrini “Laboratorio di Harry Potter” e trucca bimbi. Nella Casa di Babbo Natale maghi esperi vi insegneranno a creare la vostra bacchetta magica, come quella di Harry Potter!

Sabato 24 dicembre

Ore 15:00 al Parco Ferrini “Arte, magia e fuoco”: emozionante spettacolo di arte di strada per festeggiare insieme la Vigilia di Natale