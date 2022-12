Riattivato il doppio senso di circolazione in viale Dante Alighieri a Luino

Dopo i temporanei provvedimenti che vedevano l’obbligo di svoltare in via Sant’Onofrio per raggiungere il centro città, il consueto doppio senso di circolazione in viale Dante Alighieri – tra la rotonda del Marinaio e la rotonda Ratti – è stato riaperto ieri pomeriggio, giovedì 22 dicembre.

In questo tratto di strada i lavori di posa della nuova condotta fognaria, effettuati da Alfa srl, si sono ufficialmente conclusi, anche se il ripristino completo della pavimentazione sarà effettuato successivamente.

«Nei prossimi giorni saranno comunicati i futuri step dei cantieri che interesseranno le aree centrali e, in particolare, l’area mercatale» fanno sapere dall’amministrazione.