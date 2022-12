Ribaltone nel recupero: il Varese batte 2-1 la Caronnese

Il Varese era in cerca di una scintilla, un lampo che squarciasse un momento difficile e facesse tornare la vittoria al “Franco Ossola”. E il recupero della gara contro la Caronnese potrebbe essere quel botto che può fare partire una nuova stagione in casa biancorossa. Dopo il gol nel primo tempo di Cosentino per i rossoblù e una gara positiva ma con poca sostanza sotto porta, il Varese trova due gol nel recupero che, si spera, possano cambiare il volto a questa stagione fin qui negativa. Prima Pastore al 47′, poi Mecca – uno dei tre esordienti – al 49′ decidono la partita facendo tornare i tre punti casalinghi al Varese, risultato che mancava dalla prima di campionato, ormai tre mesi fa.

In classifica il Varese compie il controsorpasso ai danni della Caronnese portandosi a quota 13 punti, ma la strada verso la salvezza sarà ancora molto lunga. Deve partire dai due minuti nel recupero di oggi, ma per raggiungere l’obiettivo bisogna pensare a questa domenica positiva come l’inizio di un cammino, che dovrà passare anche dalla gara di Coppa Italia – sempre al “Franco Ossola” mercoledì 7 dicembre contro lo Sporting Franciacorta – e ancora di più dalla trasferta di Carate Brianza contro la Folgore di un altro ex, Giuliano Melosi.

FISCHIO D’INIZIO

È una sfida da zone basse della classifica quella tra Varese e Caronnese. L’apertura del mercato ha però portato forze fresche ai due mister. In casa Varese, assenti per infortunio Malinverno e Boni, De Paola schiera subito i tre nuovi arrivi Rossi, Rossini e Mecca nel suo 4-2-3-1, con Ferrario terminale offensivo. Il varesino Simone Moretti, che guida la squadra rossoblù a Masnago, a sua volta lancia dal primo minuto Nossa al centro della difesa nel 3-5-1-1 che vede l’ex Piraccini alle spalle della punta Braidich. Prima dell’inizio un minuto di silenzio per le vittime dell’alluvione di Ischia.

PRIMO TEMPO

Nei primi minuti è il Varese a gestire meglio la palla, ma la mole di gioco non porta a occasioni. La Caronnese invece è sorniona ed il primo tentativo arriva all’11 con il colpo di testa dell’ex Piraccini che viene parato senza grandi problemi da Moleri. Per i biancorossi è Piccoli ad andare al tiro al 17′ ma il rasoterra dai 20 metri passa a un metro dal palo. Prova a prendere fiducia il Varese che va due volte al tiro con Ferrario, che calcia alto in entrambi i casi, e al 28′ sul lancio di Mecca viene fermato in fuorigioco. Come ormai però da copione, alla prima disattenzione i biancorossi subiscono gol. È il 30′ quando Piraccini vince un contrasto con Piccoli – che rimane a terra dolorante per tutta l’azione – Duguet con un tiro-cross da destra impegna Moleri, la respinta arriva a Cosentino che appoggia in rete il vantaggio rossoblù. La reazione del Varese non è convinta: i biancorossi si portano in avanti ma non concludono. Emblema del primo tempo è l’azione del 44′ con Mecca che scambia con Rossini, entra in area ma non calcia e viene chiuso. Il primo tempo si chiude così

SECONDO TEMPO

Passano tre minuti e De Paola si gioca la carta Pastore per Piccoli, con Mecca che si sposta in mediana. Lo stesso Pastore si fa vedere al 5′ con un bel destro dalla distanza che sembra indirizzato bene ma non soprende Brevi, che para in angolo. Il Varese prende il comando della gara ma non riesce a costruire nitide occasioni. Goffi manda alto di poco al 12′ ma la Caronnese difende ordinata e prova a ripartire, come al 21′ quando Duguet ha un buon pallone in area ma trova la ribattuta del muro biancorosso. L’ingresso di Scarpa per Goffi dà più vivacità e i varesini trovano nuova linfa, ma al 24′ Ferrario è in fuorigioco sull’assist di Pastore e poi, un minuto dopo, lo stesso Pastore si ostacola con Mecca sul passaggio di Scarpa da destra. Al 36′ il Varese si sbilancia con l’ingresso di Cappai per Gazo e nel finale spinge forte. Il pareggio tanto agognato arriva al 47′ quando Scarpa mette in mezzo da destra, la difesa ospite buca il rinvio e Pastore ha il tempo di controllare e mettere in rete il gol dell’1-1. Non è finita però: dopo un colpo di testa di Gini parato da Moleri, al 49′ su un lancio in area, Brevi esce male, Rossini di testa allunga per Ferrario che serve Mecca che calcia in rete il gol del 2-1 che decide la gara. Sull’ultimo assalto della Caronnese è bravo Foschiani a difendere su Cretti e blindare la vittoria del Varese, che torna al “Franco Ossola” dopo tre mesi esatti.

TABELLINO

VARESE – CARONNESE 2-1 (0-1)

Marcatori: 30′ pt Cosentino (C), 47′ st Pastore (V), 49′ st Mecca (V)

VARESE (4-2-3-1): Moleri; Foschiani, Rossi, Monticone, Truosolo; Piccoli (3′ st Pastore), Gazo (36′ st Cappai); Mecca, Rossini, Goffi (19′ st Scarpa); Ferrario. A disposizione: Priori, Battistella, Parpinel, Premoli, Bigini, Gremi. All.: De Paola.

CARONNESE (3-5-1-1): Brevi; Pandini, Nossa, Scaglione (19′ st Curci); Duguet (32′ st Agello), Gini, Cretti, Tinesi, Cosentino; Piraccini (43′ st Galletti), Braidich. A disposizione: Angelina, Pierri, Di Palma, Cerreto, Giardino, Austoni. All.: Moretti.

Arbitro: Pizzi di Bergamo (Cavallaro e Carraretto).

Corner: 6-7. Ammoniti: Piccoli, Scarpa per il Varese; Brevi per la Caronnese. Recupero: 1’ + 5’.

Note: giornata piovosa, terreno appesantito dalla pioggia.

SERIE D GIRONE B – XIV GIORNATA

Sabato 3 dicembre: Breno – Sporting Franciacorta 0-2.

Domenica 4 dicembre: Arconatese – Folgore Caratese 1-1; Brusaporto – Ponte San Pietro 3-3; Desenzano – Virtus CBG 2-1; Varese – Caronnese 2-1; Real Calepina – Alcione1-1; Sona – Seregno 0-0; Varesina – Casatese 0-1; Villa Valle – Lumezzane 1-1.

CLASSIFICA: Lumezzane 33; Alcione 27; Arconatese 25; Casatese 24; Virtus CBG, Brusaporto, Villa Valle 22; Varesina, Sporting Franciacorta 21; Ponte San Pietro 20; Folgore Caratese 18; Seregno 16; Desenzano 14; Varese 13; Real Calepina, Caronnese 11; Sona 10; Breno 9.