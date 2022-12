Rilancio economico e sociale, confermati dalla Regione i 2 milioni di euro per Saronno

Un regalo di fine anno conquistato dall’Amministrazione comunale per l’attrattività della città. La Regione ha deliberato ieri il co-finanziamento dell’Accordo per il Rilancio Economico e Sociale (AREST) denominato “La Saronno che attrae. Il futuro sostenibile e una nuova città a portata di tutti” come capofila in partnership con Saronno Servizi S.p.A..

Si tratta di due milioni di Euro che si aggiungono ai due messi a disposizione dall’Amministrazione saronnese per un programma di interventi che favoriscano l’attrattività e la competitività di territori e imprese e il sostegno all’occupazione. Tra qualche giorno la delibera sarà ufficiale e partirà il percorso operativo tra Comune e Regione.

Il progetto complessivo è di 4 milioni, di cui 2 della Regione Lombardia e altrettanti del Comune. Nell’articolo seguente alcuni particolari in più sul progetto.