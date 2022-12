Rimaneggiato e senza grinta: il Varese chiude il 2022 perdendo 3-0 a Lumezzane

Il 2022 del Varese si chiude con una sconfitta, purtroppo preventivata, in casa della capolista Lumezzane. 3-0 il passivo ai danni dei biancorossi, arrivati in terra bresciana con gli uomini contati a causa delle discutibili scelte societarie sul mercato che hanno lasciato partire giocatori senza – per ora, si spera – sostituirli. Le assenze di Gazo, Boni e Rossini hanno acuito questa situazione negativa costringendo mister Luciano De Paola a infarcire la panchina di under, diversi presi dalla juniores, come Ovalle, che ha avuto la ricompensa dell’esordio.

Galleria fotografica Lumezzane – Varese 3-0 4 di 20

Sulla partita il commento è piuttosto facile: il Lumezzane ha messo in campo la sua forza, amministrato la gara e colpito quando necessario. Le reti sono arrivate al 20′ del primo tempo con Parravicini e nella ripresa con la doppietta di Calì al 22′ e al 24′. Poi i bresciani si sono limitati a non lasciare troppe libertà ai varesini.

Termina così un 2022 strano e dalle due facce, con la vittoria ai playoff che è stata purtroppo dimenticata e sostituita da un autunno di rospi amari e un quartultimo posto in classifica che rispecchia bene le difficoltà di questa prima parte di stagione. Dal 2023, oltre che dai rinforzi promessi, ci si aspetta anche miglioramenti vari in campo e fuori per evitare che dal male si finisca al peggio.

FISCHIO D’INIZIO

Ultima di campionato per il Varese, che affronta la trasferta più dura dell’anno, in casa della capolista Lumezzane, con la rosa corta a causa delle tante partenze dal mercato rimpiazzate per ora solo in piccola parte, e dei problemi fisici che hanno fermato Gazo e Boni e anche Rossini, fermato in mattinata dalla febbre. Mister De Paola schiera un 4-3-3 con Mecca, Malinveno e Piccoli a centrocampo, Ferrario punta sostenuto da Scarpa e Pastore. La corazzata Lumezzane, invece, è saldamente al comando del girone B e ha già in tasca il titolo di campione d’inverno. Il tecnico, Arnaldo Franzini, presenta un 4-3-1-2 nel quale Mauri agisce alle spalle di Parravicini e Alessandro mentre parte dalla panchina l’ex Luca Forte, che in biancorosso ha giocato nella Primavera, esordito in Serie B e disputato oltre 50 partite.

PRIMO TEMPO

Non ci sono sussulti nei primi minuti, con il Lumezzane che sornione tiene palla e prova a fare la gara. Il Varese si fa vedere con un tiro di Scarpa respinto, ma al 13′ la prima vera occasione è l’incornata di Parravicini su cross di Alessandro che Moleri deve togliere dall’angolino. I bresciani prendono campo e al 20′ trovano il vantaggio: Foschiani buca l’intervento su un cross da destra, Mauri recupera sull’altra fascia e centra per Parravicini che in tuffo di testa mette in rete l’1-0. Il Varese si riorganizza ma davanti non trova spazi mentre il Lumezzane in avanti sembra trovare non aver problemi a trovare gli spazi giusti. Al 37′ Poledri ha spazio per avanzare e calcia dal limite, con Moleri che para in due tempi rischiando di farsi passare la sfera sotto il corpo. Il portiere biancorosso è più attento al 44′ sul colpo di testa di Pesce. Il primo tempo termina così senza recupero con i padroni di casa avanti 1-0.

SECONDO TEMPO

Riparte bene il Varese, che al 1′ ha una buona occasione con Pastore che raccoglie la corta respinta della difesa di casa e con il destro calcia forte ma di poco alto. I padroni di casa lasciano più palleggio ai biancorossi, che però faticano a trovare spazi per fare male. I bresciani invece in ripartenza trovano spesso spazi e così in due minuti la chiudono con una doppietta di Calì nel giro di 2′. Al 22′ arriva il 2-0 con il numero 8 bresciano che calcia in porta dal cuore dell’area, poi sfrutta un rimpallo per battere Moleri in uscita e firmare il 3-0. Il finale di partita non regala più nulla con la capolista che amministra e mister De Paola che regala l’esordio al 2005 Ovalle, dalla Juniores.