Rimuovere gli alberi in sicurezza: 26 volontari al corso della Protezione civile di Cantello

Si è concluso ieri sera con la seconda delle esercitazioni pratiche il corso organizzato dal gruppo comunale di Protezione civile di Cantello per formare i volontari all’uso corretto e in sicurezza delle dotazioni per la rimozione o l’abbattimento di alberi.

Galleria fotografica Esercitazione in notturna per gli operatori della Protezione civile a Cantello 4 di 12

Proprio la rimozione o l’abbattimento di alberi pericolanti o lesionati da eventi atmosferici è una delle emergenze che più frequentemente gli operatori della Protezione civile si trovano ad affrontare, soprattutto nelle zone a nord del Varesotto, e strumenti come motoseghe e decespugliatori vanno usati correttamente, per non incorrere in pericoli per la propria sicurezza.

Al corso di formazione e aggiornamento hanno partecipato 26 operatori di gruppi comunali della Protezione civile di Buguggiate, Viggiù, Cugliate Fabiasco e Malnate, e dai gruppi intercomunali della Comunità montana del Piambello e Valtinella.

«Per la prima volta, oltre a illustrare le procedure di intervento e sicurezza nelle linee guida di Regione Lombardia, abbiamo lavorato con un nuovo format – spiega Matteo Villa, responsabile della Protezione civile di Cantello – Siamo partiti il 26 novembre intraprendendo il percorso normativo a cui è soggetto l’operatore di Protezione civile e le responsabilità che ne derivano, procedendo poi con i dispositivi di protezione individuale antitaglio e la loro gestione passando poi alle attrezzature da taglio e il loro corretto uso e manutenzione sino a giungere alla parte pratica. Qui la svolta, con un nuovo approccio che è andato oltre alle tecniche di taglio, peraltro approfondite e studiate attraverso esempi di situazioni che si sono effettivamente verificate sul campo. Ci siamo spinti oltre la gestione complessa dell’evento stradale, la sua cantierizzazione e la gestione, spesso sottovalutata, del rischio evolutivo, concludendo ieri sera con una simulazione in notturna che ha testato su scenari multipli tutti i partecipanti, anche mettendoli sotto stress e perché no, “sbagliando”, perché gli errori e la paura nel commetterli ci deve spingere a crescere, migliorare e ad osare con nuovi approcci. L’immobilismo o la routine operativa tendono a farci sedere e perdere il contatto con la realtà della nostra missione».

Durante l’esercitazione è stata anche simulata un’emergenza medica, con il soccorso ad una persona rimasta ferita durante l’intervento.

«Un grande ringraziamento al sindaco di Cantello Chiara Catella per il costante supporto – conclude Matteo Villa – alla Croce Rossa Italiana Comitato di Varese per il prezioso e formativo supporto dato e alla Polizia locale per l’ausilio. Ringraziamo infine tutti i partecipanti e le relative amministrazioni per il supporto e la fiducia dimostrata in questo nuovo format didattico da noi realizzato».