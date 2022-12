Il ritorno del Mercatino di piazza Montale fa sorridere la gente e le associazioni

Una 7^ edizione dei Mercatini di “Natale dell’Alpino in Piazza Montale” che non avrebbe potuto essere più attesa e desiderata.

Certamente la pioggia ha diminuito il numero degli espositori e causato qualche intoppo a chi si è impegnato per organizzare la giornata: ciò nonostante, passeggiando fra le bancarelle e gli stand della piazza gorlese si respirava un’aria di festa e la soddisfazione per quanto realizzato.

Uno sguardo positivo riassunto dalle parole del sindaco Vittorio Landoni: «Sono molto felice del ritorno di questa iniziativa che si era fermata a causa del Covid: di tratta di momenti importanti, perchè coinvolgono tutte le associazioni del paese e la gente che ha voglia di fare e impegnarsi, e che, soprattutto, vuole ripartire. Questo è fondamentale per la nostra comunità».

Un pensiero condiviso da Patrizia Giacon, anima del gruppo che ha dato vita alla manifestazione: «Grazie agli Alpini che non hanno voluto rinunciare a questa giornata di festa. Grazie agli hobbisti che ci hanno creduto e a tutte le altre associazioni presenti: Protezione civile, la cooperativa Gruppo Amicizia, la Pro loco, Pandora, ASD tra parentesi, Radio 107 e l’asilo nido. Certo, abbiamo preso tanta acqua, ma poi dopo pranzo il tempo è migliorato e si è registrato un buon afflusso di persone, addirittura si è formata un’allegra fila di bambini, in coda con i loro genitori per entrare nel “Tunnel degli elfi” e incontrare il nostro simpatico Babbo Natale, attività gestite dalla Pro loco».

Così, un po’ con l’ombrello in mano, un po’ annuendo verso le nuvole che si diradavano, Gorla Minore ha potuto sorridere di questa giornata di festa.

Fra bancarelle, vin brulè o il pane e salame offerto dagli Alpini, le persone hanno assaporato l’atmosfera del Natale, con la gioia di vedere come, dopo gli anni del Covid, ci sia finalmente stata una ripartenza.