Ruba nella notte il tappeto di Natale da 50 metri dei commercianti a Varese

Che a Varese ci sia il Grinch? I furti sotto Natale in città stanno infatti diventando sempre più bizzarri e antipatici.

Dopo il furto delle decorazioni dell’arco in un negozio di via San Martino, un ladro (o una ladra?) ha rubato nella notte un tappeto rosso da 50 metri all’inizio di Viale Aguggiari.

A spiegarlo a Varesenews è stata una dei commercianti che lo hanno posizionato all’inizio delle feste natalizie, Giulia Granelli de La Capsula Caffè di viale Aguggiari 5. «Io ed altri commercianti della via abbiamo deciso quest’anno di acquistare di tasca nostra 50 metri di tappeto rosso natalizio da mettere davanti agli ingressi delle nostre attività lungo tutto il marciapiede per rendere appunto la via un po’ colorata e viva in vista delle feste – spiega infatti – Mancano pochissimi giorni a Natale e questo episodio ci rattrista molto, specialmente perché appunto per noi commercianti non è già un periodo facilissimo».

Il ladro “antinatalizio” è stato però sfortunato o poco furbo: le registrazioni della videosorveglianza dei commercianti l’hanno “immortalato” mentre arrotola il maltolto. Qualche speranza in più di recuperarlo esiste, anche se nel frattempo la via ha perso il suo spirito natalizio