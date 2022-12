Rubato Gesù Bambino dal presepe di Fignano a Gavirate

Furti di statuette dal presepe al lavatoio di Fignano a Gavirate. La denuncia arriva da Piera Marchesotti, volontaria che da anni, con i suoi validissimi collaboratori Astrid, Telly, Pietro, Ferruglio e Andrea, si prodiga per realizzare un presepe con significati profondi: quest’anno il tema era dedicato ai bambini e ragazzi di ogni età.

«Molto probabilmente il furto è opera di qualche gruppo di ragazzi annoiati e poco educati – ci scrive -. È stata sottratta la statuina di Gesù Bambino dal presepe allestito con tanta cura, amore e fatica dagli Amici di Fignano. Inoltre i “simpatici” ragazzi hanno lasciato “un messaggio” molto “cordiale” sul libro delle dediche, peccato che non abbiano avuto il coraggio di firmarsi».

IL MESSAGGIO LANCIATO AI RAGAZZI: «Cari ragazzi, sì cari ragazzi che avete scritto gravi sciocchezze sull’album delle dediche e, soprattutto, avete tolto dalla capanna la statuina del Bambino Gesù….quando abbiamo deciso di dedicare il nostro presepe nel lavatoio ai bambini di ogni età, abbiamo pensato soprattutto a voi e al grande disagio che spesso provate e che talvolta esprimete con gesti che non hanno senso. Solo un disagio interno può sfociare in un atto così inutile. Ve la siete presa con un’immagine che in passato sicuramente vi è stata cara e che milioni di persone ancora oggi guardano con tanta tenerezza. Certo questo non è il mondo migliore che esiste, ma questo abbiamo costruito! Ahimè! Da qui possiamo partire per migliorarlo…Da qui dovete partire per migliorarlo! Provate a rimettere la statuina al suo posto. Vi sentirete sicuramente meglio. Grazie», firmato Piera e i suoi preziosi collaboratori.