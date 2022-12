Nella serata di ieri, giovedì 15 dicembre, presso il Salone Estense del Comune di Varese la famiglia dell’ASD Rugby Varese si è ritrovata per gli auguri di natale e la tradizionale consegna delle cravatte ai giocatori che hanno esordito in Prima Squadra.

Galleria fotografica Il Rugby Varese consegna la cravatta ai suoi esordienti a Palazzo Estense 4 di 14

“La vostra origine non la perderete mai, l’avrete sempre dentro. Se questo non dovesse succedere, significa che non siete stati dei rugbisti. Ricevete con grande orgoglio e con grande senso di appartenenza questa cravatta, per il Rugby Varese, per voi, per la città e per sempre” ha esordito così Francesco Pierantozzi, ex Presidente della società, prima di passare la parola all’attuale Presidente del Rugby Varese Giovanni Barbieri, che ha dato il via alla cerimonia della consegna, momento importante per i giocatori del Rugby Varese, che ufficializzano così, davanti ai propri compagni e a tutta la società, il suo ingresso nella squadra Seniores.

Premiato “Allenatore Benemerito” Angelo Bonalumi, figura storica della società sportiva, tra suoi i fondatori, che ha visto crescere tanti atleti e ha contribuito a creare quello che è oggi il Rugby Varese: “Ragazzi, io vi ho amato – ha affermato alla consegna della targa, tra la commozione generale che ha coinvolto sia i rugbisti “storici” che i più giovani – Vi ho amato sul serio. Ho sempre avuto questo amore dentro e lo avrò sempre”.

A chiudere la cerimonia di consegna delle cravatte, accolto dagli applausi entusiasti dei suoi compagni, è l’attuale capitano, Davide Bosoni: “Devo ringraziare i miei compagni della Prima Squadra e il club – ha affermato – Chi mi conosce sa che fino ad agosto non pensavo neanche di giocare questa stagione, ma oggettivamente oggi sono una delle persone più felici del mondo e porto dentro un enorme orgoglio. E’ un onore essere capitano di una squadra partita dal basso e che domenica dopo domenica sta dimostrando di poter dare tanto, sempre di più e sono certo che entro maggio conquisteremo enormi soddisfazioni“.

Questi i nomi dei 21 esordienti: Tommaso Bezzolato, Pietro Bottinelli, Erik Palla, Gabriele Bottinelli, Luca Perin, Federico Talacchini, Stefano Caballero, Ruben Cavadini, Alex Elvi, Ludovico Lasarte, Elio Martinoli, Filippo Ficarra, Francesco Zanzi, Andrea Bagatella, Alessandro Berra, Simone Bidorini, Matteo Casnaghi, Stefano Concollato, Riccardo Legnani, Alberto Tozzi, Giorgio Bascialla.

Con l’occasione è stata consegnata la cravatta anche a Marco Losa, Magazziniere e Consigliere, per l’impegno e la dedizione che mette ogni settimana nella preparazione di tutte le borse mediche e delle maglie da gioco per gli atleti di tutte le categorie, dal minirugby ai seniores.