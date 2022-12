Sabato 10 dicembre, concerto di Natale a sostegno dei progetti Good Samaritan Odv

Sabato 10 dicembre alle ore 21.00 a Villa Cagnola, la Compagnia della Gru, diretta dal maestro Enrico Salvato, propone canti pop, gospel e natalizi a sostegno dei progetti di Good Samaritan Odv in nord Uganda.

Sarà disponibile un banchetto con i prodotti solidali ideali per i tuoi regali natalizi.

Good Samaritan è un’associazione che si occupa di cooperazione internazionale e realizza progetti di sviluppo, in più aree di competenza, in Nord Uganda, Africa. Con le sue attività aiuta e sostiene la fascia più povera della popolazione: i bambini, i ragazzi orfani, le persone colpite da gravi malattie e disabilità fisiche.

Per Natale, per aiutare l’associazione è possibile acquistare un calendario 2023 o visitare lo show room di prodotti artigianali realizzati dalle donne del progetto “Wawoto Kacel”, in via Santa Maria 20 a Brunello o donando un kit solidale che potrai dedicare a un amico o parente.