Sabato 17 e domenica 18 dicembre si accende la “Magia di Natale” a Villadosia

Sabato 17 dalle ore 19.00 e domenica 18 dicembre dalle ore 8.00, tornano, con una veste tutta nuova, i mercatini di Natale a Villadosia, con il patrocinio del Comune di Casale Litta.

L’area espositiva sarà allestita lungo via Gramsci, in prossimità dell’oratorio, dove sarà in funzione lo stand gastronomico in una struttura riscaldata.

Programma

Sabato 17 dicembre, dalle ore 19

In oratorio, risottata con tombolone animato dalla STECCA, salamelle, patatine.

Per info e prenotazioni: Liliana 3381104344

Domenica 18 dicembre, dalle ore 8.00

Mercatini di Natale in via Gramsci.

Stand gastronomico riscaldato in oratorio, truccabimbi, zampognari (dalle ore 14.00), musica e tanto divertimento.

Per maggiori informazioni chiamare la Corte dei creativi al numero 3331363648

12