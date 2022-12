Sabrina Guzzanti e Giorgio Tirabassi al Teatro di Varese con “Le verdi colline dell’Africa”

Sabrina Guzzanti e Giorgio Tirabassi in scena al Teatro di Varese. L’occasione sarà la messa in scena dello spettacolo “Le verdi colline dell’Africa” in programma per il 13 gennaio, alle 21.

Si tratta di un personalissimo tributo di Sabina Guzzanti al testo “Insulti al pubblico” dello scrittore e drammaturgo austriaco Peter Handke. Un testo provocatorio e dissacrante che non racconta deliberatamente nulla, infatti, non c’è una storia, né una scenografia e nemmeno i personaggi. L’unica cosa che rimane è il pubblico e l’energia vitale di una delle autrici più libere e creative nel panorama italiano che prenderà di mira le abitudini e il torpore intellettuale degli spettatori, ponendoli al centro di un gioco divertente e irriverente. Questo voleva Handke, e questo ci regalerà Sabina Guzzanti. Uno spettacolo ma soprattutto un gioco che ruota intorno ad un serissimo confronto sul teatro e la sua essenza.

VENERDI 13 GENNAIO 2023 ORE 21:00

PIERFRANCESCO PISANI, ISABELLA BORETTINI per INFINITO TEATRO e ARGOT PRODUZIONI presentano

SABINA GUZZANTI

LE VERDI COLLINE DELL’AFRICA

con Sabina Guzzanti e Giorgio Tirabassi.

Scritto e diretto da Sabina Guzzanti.

Biglietti:

Platea Vip € 36,00 | Platea Poltronissima € 32,00 | 1° Galleria € 28,00 | 2° Galleria € 24,00