Sabrina Guzzanti in scena al Teatro di Varese, in palio 10 biglietti omaggio

Si apre con tanti spettacoli di qualità e ospiti di livello nazionale l’anno 2023 del Teatro di Varese. Tra gli appuntamenti in cartellone arrivano infatti due attori da non perdere: Sabrina Guzzanti e Giorgio Tirabassi. L’occasione è la messa in scena dello spettacolo “Le verdi colline dell’Africa”.

Si tratta di un personalissimo tributo di Sabina Guzzanti al testo “Insulti al pubblico” dello scrittore e drammaturgo austriaco Peter Handke. Un testo provocatorio e dissacrante che non racconta deliberatamente nulla, infatti, non c’è una storia, né una scenografia e nemmeno i personaggi.

L’unica cosa che rimane è il pubblico e l’energia vitale di una delle autrici più libere e creative nel panorama italiano che prenderà di mira le abitudini e il torpore intellettuale degli spettatori, ponendoli al centro di un gioco divertente e irriverente. Questo voleva Handke, e questo ci regalerà Sabina Guzzanti. Uno spettacolo ma soprattutto un gioco che ruota intorno ad un serissimo confronto sul teatro e la sua essenza. Con lei sul palco Giorgio Tirabassi.

VENERDI 13 GENNAIO 2023 ORE 21:00

PIERFRANCESCO PISANI, ISABELLA BORETTINI per INFINITO TEATRO e ARGOT PRODUZIONI presentano

SABINA GUZZANTI

LE VERDI COLLINE DELL’AFRICA

con Sabina Guzzanti e Giorgio Tirabassi.

Scritto e diretto da Sabina Guzzanti.

Biglietti:

Platea Vip € 36,00 | Platea Poltronissima € 32,00 | 1° Galleria € 28,00 | 2° Galleria € 24,00