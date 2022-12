Il Sacro Monte di Varese si illumina con la luce di 800 fiaccole

Un fiume di fiaccole ha illuminato il Sacro Monte. È l’ormai tradizionale e suggestivo evento di fine anno, organizzato dalla Parrocchia di Santa Maria del Monte supportata dal Gruppo Alpini di Varese, in collaborazione con il Comune di Varese.

Galleria fotografica La fiaccolata al Sacro Monte 4 di 17

Alle 20.30 sono state circa 800 le persone che si sono ritrovate ai piedi della Prima Cappella. Da lì un lungo fiume si è snodato su per la via Sacra in uno scenario estremamente suggestivo. Il percorso che giunge a Santa Maria del Monte, infatti, è solitamente avvolto nel buio ma con la luce delle fiaccole per una notte si è illuminato.

Una volta giunti in cima i partecipanti hanno trovato panettone, pandoro, tè e vin brûlé preparato dagli Alpini, il tutto allietato dai brani natalizi suonati da giovani della banda di Comerio. Per l’occasione è stata aperta anche in maniera straordinaria la cripta del santuario.

Con la Fiaccolata di fine anno al Sacro Monte è iniziata la settimana di eventi a Varese che porterà la città alla fine dell’anno. Li trovate tutti nel dettaglio nell’articolo qui sotto.