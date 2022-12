Una sala del nuovo teatro di Varese sarà intitolata a Bruno Arena. E’ questo il risultato del voto della mozione depositata dal consigliere della Lega Emanuele Monti, e illustrata dalla sua collega Barbara Bison nel corso della seduta di consiglio comunale del 6 dicembre 2022.

Una mozione che chiedeva, in prima battuta, l’intitolazione di una via all’attore e comico varesino recentemente scomparso: ma che si è orientata fin da subito, anche per problemi tecnici, su luoghi diversi da quelli legati alla normale toponomastica.

Alla sala del nuovo teatro ci si è arrivati con un emendamento proposto dal consigliere PD Lorenzo Macchi, che ha suggerito che gli fosse intitolata una sala del nuovo teatro che verrà: in questa forma la proposta, diventata bipartisan, ha prima ricevuto parere positivo dalla giunta, per voce dell’assessore alla cultura Enzo Laforgia, ed è poi stata approvata all’unanimità dei presenti, 27 consiglieri su 27.